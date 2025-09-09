< sekcia Ekonomika
Gabor dosiahol vlani tržby vo výške 69,2 milióna eur
Vo výrobnom závode obuvníci vyrobili 2,203 milióna párov dámskej obuvi.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 9. septembra (TASR) - Bánovský výrobca obuvi, spoločnosť Gabor, v minulom roku dosiahol tržby na úrovni 69,252 milióna eur. Vo výrobnom závode obuvníci vyrobili 2,203 milióna párov dámskej obuvi. TASR o tom v utorok za spoločnosť informovala Adriana Bednárová.
Tržby výrobcu obuvi vlani v porovnaní s rokom 2023 klesli o 17,3 milióna eur, spoločnosť to odôvodnila globálnym poklesom objednávok. Priemerná denná produkcia bola v minulom roku na úrovni 9670 párov topánok, ku koncu roka 2024 firma zamestnávala 981 ľudí.
„Uplynulý rok, napriek poklesu tržieb a výslednej strate, hodnotíme ako úspešný,“ zhodnotil konateľ spoločnosti Juraj Vodička.
Závod v Bánovciach nad Bebravou podľa neho prevzal vývoj a výrobu prototypov, kolekcie obuvi ponúkané zákazníkom po celom svete tak už kompletne pripravujú na Slovensku. „Táto dôležitá udalosť významne zvýšila dôležitosť slovenskej firmy pre celú skupinu a priniesla so sebou aj nové pracovné miesta v oddelení vývoja. Ďalším významným krokom bol čiastočný presun manažmentu zákazníckych pohľadávok v rámci zdieľaných služieb koncernu. V tejto súvislosti vzniklo na finančnom oddelení jedno nové pracovné miesto a ďalšie dve sú plánované na rok 2025,“ priblížil.
Celkový objem investícií spoločnosti za rok 2024 dosiahol výšku 844.000 eur, z toho 553.000 eur investovala do digitalizačných projektov. „V minulom roku v bánovskom závode po skúšobnej prevádzke spustili ostrú prevádzku fotovoltickej elektrárne, ktorá firme pomohla znížiť náklady na energie o takmer 28.000 eur,“ doplnila Bednárová.
Bánovský závod v tomto roku plánuje vyrobiť približne 2,2 milióna párov obuvi. V súčasnosti denne vyrobí 10.000 párov dámskej obuvi. Spoločnosť 98 percent svojej výroby exportuje.
