Gaborčáková: Akčný plán je o medzirezortnom zabezpečení vývinu detí

Bratislava 24. mája (TASR) - Pri Akčnom pláne na roky 2023 - 2025 ide o vytvorenie koordinácie a spolupráce medzi jednotlivými rezortmi, aby bol zabezpečený komplexný vývin a sociálne začlenenie detí do siedmich rokov veku. V stredu to uviedla po rokovaní vlády ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.



Vláda v stredu schválila uvedený plán Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022 - 2030.



"Cesta dieťaťa bola nastavená tak, že sa nám v systéme deti strácali. Tento akčný plán má za cieľ, aby sa nám nijaké dieťa zo systému nestratilo," uviedla Gaborčáková.



"Včasná intervencia bola mojou prioritou počas mojej praxe," doplnila. "Deti, ktoré sú zdravotne znevýhodnené, nám padajú v sieti a k sociálne znevýhodneným deťom sa pristupuje ako k zdravotne znevýhodneným, a to sú dve rozdielne veci," upozornila.



Tento akčný plán bude nastavovať veci v prospech zdravotne znevýhodnených či sociálne odkázaných, ale aj detí ako takých, aby nezmizli zo systému starostlivosti, spresnila ministerka. Podľa nej má SR málo služieb včasnej intervencie pre deti so zdravotným znevýhodnením. "My ich chceme rozšíriť, ale aj skvalitniť," dodala.



V akčnom pláne by podľa ministerky práce mala byť ťažiskom napríklad podpora výstavby a rekonštrukcií jaslí a posilnenie personálnych kapacít v nich. Ďalej uviedla podporu odmeňovania a vzdelávania zamestnancov včasnej intervencie a ranej starostlivosti. Spomenula tiež vypracovanie rámcového dokumentu pre skríning vývinových ťažkostí.



"To sú základné veci, ktoré podľa môjho názoru nie sú zjednotené a koordinované všetkými zainteresovanými stranami, a potom sa preto stane, že to dieťa sa nám na tej ceste niekam stratí," vysvetlila Gaborčáková.