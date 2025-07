Gajdoš: Európski farmári ukázali nespokojnosť s reformou rozpočtu EÚ

Brusel 16. júla (TASR) - V deň, keď Európska komisia (EK) naplánovala predstaviť verejnosti návrh dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034, do Bruselu pred sídla euroinštitúcií prišli opätovne protestovať európski farmári z viacerých členských krajín. Slovenskú delegáciu viedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš, informuje spravodajca TASR.



Niekoľko stoviek nespokojných farmárov z rôznych profesijných a odborárskych združení pochodovalo spred budovy Európskeho parlamentu (EP) pred sídlo EK, kde v čase protestu pokračovalo zasadnutie kolégia komisárov k viacročnému finančnému rámcu (VFR).



Hlavným odkazom farmárov bolo heslo „Potravinová bezpečnosť je bezpečnosť“ v zmysle, že bezpečnosť je najmä silná a dobre financovaná spoločná poľnohospodárska politika, pričom plagáty vyzývali šéfku eurokomisie, aby sa cez rozpočet neodkláňala od poľnohospodárov.



Gajdoš pre TASR zdôraznil, že európski farmári bojujú za samostatný rozpočet pre poľnohospodárov a potravinárov. Podotkol, že podľa uniknutých informácií z prípravy VFR sa hovorí o zlúčení fondov pre agrosektor s finančnou obálkou pre politiku súdržnosti a hrozí aj zrušenie „dvojpilierovosti“ spoločnej poľnohospodárskej politiky.



„Ten prvý pilier zabezpečuje nejaký spravodlivý príjem pre poľnohospodára a ten druhý pilier pokrýva rozvoj vidieka a zaistenie agroalimentárnych služieb obyvateľstvu,“ vysvetlil Gajdoš.



Dodal, že SPPK a poľnohospodári vôbec nesúhlasia so zlúčením pilierov a dokonca požadujú zriadenie tretieho piliera zameraného na rizikové fondy pre agrosektor. „Máme tiež obavy, že sa zníži rozpočet. My sme požadovali jeho zvýšenie, minimálne kvôli inflácii,“ spresnil.



Ako rizikové podľa neho farmári vnímajú aj snahy EK, aby časť rozpočtu pre agrosektor bola v rozhodujúcej právomoci každého členského štátu, čo by spôsobilo obrovskú nerovnosť na vnútornom trhu EÚ. „Podľa nás je to začiatok konca spoločnej poľnohospodárskej politiky a voči tomu sa musíme ozvať a aj sa ozývame,“ odkázal.



Potvrdil, že stredajší návrh EK je iba prvý krok, lebo do konca roka 2027 o konečnej podobe VFR budú rokovať europarlament aj Rada EÚ, čo poľnohospodárom ponúka priestor vyvíjať komunikačný tlak aj na tieto inštitúcie a presadzovať svoje záujmy. Zopakoval, že agrosektor už tieto veci komunikuje a rieši s niektorými vládami i s poslancami EP.



„Už sme zaslali list premiérovi SR, že nesúhlasíme s takouto reformou európskeho rozpočtu. Uvedomujeme si, že je to len prvý nástrel Európskej komisie a robota pre nás len teraz začína, ťažké rokovania a vysvetľovanie politikom a úradníkom, prečo ten rozpočet musí byť silný a skôr navýšený ako redukovaný,“ uviedol.