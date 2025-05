Gajdoš: Farmári v EÚ sa nestotožňujú s niektorými prvkami reformy

Brusel 20. mája (TASR) - Európski farmári sa nestotožňujú s niektorými prvkami reformy dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034 a svoju nespokojnosť prišli v utorok vyjadriť do Bruselu. Uviedol to po skončení protestu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš, informuje spravodajca TASR.



Niekoľko desiatok predstaviteľov národných poľnohospodárskych zväzov z krajín EÚ pod taktovkou najväčšieho agropotravinárskeho združenia v EÚ Copa Cogeca sa v blízkosti Európskej komisie (EK) zhromaždilo na proteste, ktorého zámerom bolo upozorniť na reformu spôsobu financovania európskeho poľnohospodárstva. Protest sa konal pod heslom "Dom z kariet", čím zástupcovia farmárov poukázali na krehkosť agrosektoru.



„Sú tam prvky, s ktorými sa nevieme stotožniť, napríklad vytvorenie superfondov, čiže zjednotenie všetkých fondov EÚ do 28 veľkých superfondov, čím by došlo k zániku samostatných eurofondov, ktoré boli vytvorené pre poľnohospodárov a pre rozvoj vidieka,“ vysvetlil Gajdoš. Podľa návrhu EK by členské štáty mali priamo rozhodovať, koľko peňazí zo superfondu venujú na jednotlivé politiky. Veľké krajiny ako Francúzsko môžu farmárom vydeliť viac ako niektoré menšie krajiny, ktoré tým znevýhodnia svojich poľnohospodárov.







Gajdoš tvrdí, že ak v budúcnosti nebude existovať silný samostatný rozpočet na úrovni EÚ, tak sa poľnohospodárstvo zrúti ako domček z karát. Dodal, že to môže ohroziť jednotu európskych poľnohospodárov. Zopakoval slová viacerých rečníkov z tribúny, že bez farmárov, ktorí nebudú spokojní, dobre zaplatení a motivovaní sa venovať svojej činnosti, je ohrozená poľnohospodárska produkcia, čo sa odrazí na cenách potravín a na potravinovej bezpečnosti Európy.



Februárový návrh eurokomisie, ktorý naznačuje niektoré zmeny v budúcom viacročnom finančnom rámci, podľa neho nebol dostatočne prekonzultovaný s poľnohospodármi. Šéfka EK Ursula von der Leyenová dostala otvorený list prostredníctvom Copa Cogega na prehĺbenie dialógu s farmármi, zatiaľ odpoveď neprišla.



„Skutočná reforma bude zásadná, len pokiaľ sa nebude konať spôsobom o nás bez nás. Je potrebný dialóg, aby sme sa mohli vyjadriť. Nikto nám zatiaľ nevysvetlil, čo reforma prinesie pre nás, aby sme lepšie dokázali hospodáriť na pôde, so zvieratami, aby sme boli konkurencieschopní a ani nehovorí, čo to prinesie spotrebiteľom,“ skonštatoval Gajdoš.



Generálna tajomníčka Copa Cogeca Elli Tsiforouvá spresnila, že protest sa konal na úvod dvojdňovej konferencie o príprave VFR v sídle Európskej komisie. Cieľom je odovzdať exekutíve EÚ silný odkaz zo strany farmárskych združení o tom, že reforma dlhodobého rozpočtu s oslabením prístupu k agrosektoru na európskej úrovni ohrozuje samotnú podstatu a autonómiu spoločnej poľnohospodárskej politiky.



Farmárske združenia podľa nej vyjadrili obavy z toho, že zatiaľ nie je známe, aká veľká bude rozpočtová obálka pre poľnohospodárstvo, pričom zdôraznili potrebu zachovať oba piliere spoločnej poľnohospodárskej politiky - prvý pilier zameraný na priame platby farmárom a druhý pilier venovaný rozvoju vidieka. „Toto je iba prvé z protestných podujatí, ďalšie pripravujeme v nasledujúcich týždňoch,“ odkázala.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)