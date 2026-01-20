< sekcia Ekonomika
Gajdoš: Poľnohospodári neveria zárukám politikov pri dohode s Mercosur

Autor TASR
Brusel/Štrasburg 20. januára (TASR) - V utorok sa v Štrasburgu stretli tisíce európskych farmárov, aby vyjadrili nespokojnosť s obchodnou dohodou EÚ so skupinou Mercosur a vyvinuli tlak na poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí zasadajú v Štrasburgu. Slovenskú delegáciu na protestoch vedie predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš, informuje spravodajca TASR.
Protest v Štrasburgu inicioval najväčší francúzsky zväz farmárov (FNSEA). Generálny tajomník FNSEA Hervé Lapie v správe pre médiá uviedol, že hoci už bola obchodná dohoda medzi EÚ a Mercosurom podpísaná, farmári sú odhodlaní „nepoľaviť“ vo svojich protestoch. Podľa jeho slov do Štrasburgu dorazilo 600 až 700 traktorov a celkovo by sa na protestoch malo zúčastniť okolo 4000 poľnohospodárov z mnohých krajín EÚ, väčšina z Francúzska.
Protestujúci sa stretli s viacerými poslancami EP a tí francúzski chcú zostať v Štrasburgu až do stredy (21. 1.), čo pre TASR potvrdil aj Gajdoš. Povedal, že farmári sa po pochode cez mesto dostali do blízkosti Európskeho parlamentu, kde odzneli hlavné prejavy a kde došlo aj k menším potýčkam medzi demonštrantmi a poriadkovými silami.
Na otázku, aké silné sú záruky ochrany, ktoré európskym farmárom poskytla Európska komisia a tlmočil aj eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, Gajdoš uviedol, že nielen pre slovenských, ale aj pre európskych farmárov sú tie záruky nedostatočné. Vrátane finančných kompenzácií, lebo nie je isté, či eurokomisia chce finančné kompenzácie poskytovať najbližších 20 - 30 rokov, alebo to má byť len na jeden rok, „aby nás umlčali“.
„Politici budú vždy uisťovať, že to je v poriadku, ale my vieme, že tak nie je. V krajinách EÚ sa potraviny vyrábajú za úplne iných štandardov. Aj napriek tomu, že tie z Mercosuru prejdú celý oceán, dokážu prísť do Európy lacnejšie, ako ich vyrobíme my u nás doma. Niečo nie je v poriadku,“ vysvetlil Gajdoš.
Dodal, že väčšina poľnohospodárov politickým rečiam už neverí a potrebovali by jasnejšie záruky na to, že dovozy z Mercosuru nezlikvidujú európsky agrosektor a že spotrebitelia nedostanú na tanier potraviny nižšej kvality ako tie od európskych producentov.
Gajdoš upozornil, že slovenskí výrobcovia sa najviac obávajú dovozu hovädzieho mäsa, rýb, vajíčok a cukru, ale hovoriť možno aj o sóji, kukurici či etanole. V tomto sú podľa neho európski farmári jednotní.
Dodal, že poľnohospodári v stredu odhlasujú, aby Súdny dvor EÚ preskúmal, či je dohoda s Mercosur v súlade s inými dohodami EÚ. Ak o pár mesiacov EP dohodu ratifikuje, bude to na koordinácii všetkých európskych poľnohospodárov a potravinárov, ako postupovať ďalej.
Europoslanci budú hlasovať o ratifikácii dohody s Mercosur v najbližších mesiacoch. V stredu majú hlasovať o tom, či obchodnú dohodu postúpia Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie jej zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní EÚ. Ak sa vec dostane na súd a stanovisko súdu bude záporné, obchodná dohoda môže nadobudnúť platnosť len v prípade jej zmeny a doplnení.
