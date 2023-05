Gajdoš:EÚ musí mať systémové kroky pri dovoze ukrajinských agrokomodít

Brusel 23. mája (TASR) - Asi dvesto farmárov, zastupujúcich poľnohospodárov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Litvy, prišlo v utorok doobeda protestovať pred inštitúcie Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Chceli tak poukázať na záujmy poľnohospodárov, ktorí doplácajú na nízke ceny agrokomodít z Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Protesty organizačne zaistila odborová centrála COPA-COGECA, združenie dvoch veľkých poľnohospodárskych organizácií COPA a COGECA, najsilnejšia záujmová skupina európskych farmárov.



Vedúci slovenskej delegácie na protestoch v Bruseli, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš upozornil, že najdôležitejšou požiadavkou protestujúcich je, aby sa spätne zaviedli kvóty a tarify na dovoz ukrajinského obilia a ostatných agrokomodít, tak ako to fungovalo pred ruskou agresiou na Ukrajine.



"Spôsobuje to našim poľnohospodárom veľké problémy, a aj potravinárom, keďže je tu nekontrolovateľný dovoz obilia, olejnín a ostatných komodít. Jediným východiskom je spätne zaviesť kvóty a clá, pričom výťažok z ciel by šiel na podporu ukrajinských poľnohospodárov," povedal.



Spresnil, že slovenskí a európski poľnohospodári sú solidárni s Ukrajinou. Ak sú požiadavky farmárov vnímané kontraproduktívne voči politike EÚ na pomoc Ukrajine, je to podľa neho dané aj tým, že politici v Bruseli robia rozhodnutia urýchlene, bez toho, aby zvážili všetky dôsledky a chránili vnútorný trh.



"Najskôr by mala byť ochrana vnútorného trhu a potom si môžeme dovoliť pomáhať komu chceme, ak nezlikvidujeme vlastné európske poľnohospodárstvo," skonštatoval Gajdoš.



Eurokomisia sa dohodla s vládami piatich krajín susediacich s Ukrajinou na výnimkách dovozu pre štyri ukrajinské agrokomodity, čo platí do 5. júna. Gajdoš tvrdí, že Brusel by mal zaviesť systémové riešenie, lebo ide o problém, ktorý je spojený s otázkou vstupu Ukrajiny do Únie a ak by Kyjev mal hrať podľa pravidiel EÚ, znamená to aj obmedzenie hnojenia a prijatie "zelených opatrení", ktoré musia slovenskí poľnohospodári plniť, ak nechcú prísť o priame platby a platby z druhého piliera.



Na otázku TASR, ako vníma kompenzácie vo výške 100 miliónov eur pre farmárov z krajín EÚ, susediacich s Ukrajinou, Gajdoš uviedol, že farmárom nejde o peniaze, ale o to, aby opäť normálne fungoval trh.



"Ak je priemerná mzda ukrajinského poľnohospodára na Ukrajine niečo cez 300 eur a sú tam nižšie ceny energií, tak vyrába za lacnejšie vstupy ako my na Slovensku. Chceme, aby trh fungoval. Keď nám niekto ponúkne päť miliónov, treba to prepočítať na hektáre alebo na produkciu v tonách. Sú to smiešne peniaze," vysvetlil Gajdoš.



Pripomenul, že Slovensko vedie o tomto spoločné rokovania so štátmi Vyšehradskej štvorky, Bulharska, Rumunska a baltskými krajinami, čo farmári komunikujú smerom k národným vládam aj inštitúciám EÚ. Zatiaľ bez spätnej väzby.



S predstaviteľmi protestujúcich poľnohospodárov sa mal v Bruseli stretnúť eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Ak by hlasy farmárov neboli vypočuté, Gajdoš tvrdí, že krajiny V4 budú hľadať spôsob, ako ďalej pokračovať v nátlaku, lebo trh je deformovaný a EÚ musí prijať nejaké obmedzenia. Či už v podobe kontrolovaného tranzitu alebo prijatia krokov, ktoré zabránia nekontrolovaným tokom ukrajinských agrovýrobkov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)