Galanta chce podnikateľom znížiť poplatky

Galanta 25. mája (TASR) – Mesto Galanta má zámer znížiť podnikateľským subjektom na jeho území poplatky za komunálne odpady. Opatrenie sa má týkať obdobia od 1. januára do 25. apríla tohto roku, keď museli byť prevádzky zatvorené v rámci nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR v boji proti pandémii COVID-19. Uvádza sa to v návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), o ktorom bude rokovať galantské zastupiteľstvo na najbližšej schôdzi.



Zníženie z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie zahŕňa aj poplatky za drobné stavebné odpady. O možnosť uhradiť nižšie poplatky však budú musieť podnikateľské subjekty požiadať písomne v termíne do 31. júla, inak sa ich toto opatrenie nebude týkať. Radnica si vyhradzuje v návrhu VZN dlžníkom mesta alebo jeho organizáciám zníženie poplatku nepriznať.