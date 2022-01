Galek: Plyn a jadrová energia budú musieť byť súčasťou dekarbonizácie

Bratislava 24. januára (TASR) - Zemný plyn a jadrová energia budú musieť byť súčasťou dekarbonizácie, a teda aj taxonómie Európskej únie. Na dvojdňovom rokovaní ministrov EÚ pre energetiku a životné prostredie vo francúzskom Amies to uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva (MH) Karol Galek. Plyn by podľa neho mal byť uznaný ako prechodné palivo a jadro ako udržateľná technológia s potenciálom technologického rozvoja.



"Nikto nemá čarovný prútik, aby sme mohli zo dňa na deň dosiahnuť klimatickú neutralitu, hoci toto je naším spoločným cieľom, ktorý Slovensko podporuje. Je potrebné čo najviac využiť národné podmienky, ako aj existujúcu infraštruktúru a jej dekarbonizačný potenciál," uviedol Galek.



Rokovanie podľa MH potvrdilo potrebu zohľadnenia sociálnych vplyvov transformácie energetiky. Galek označil za problematický fakt, že návrhy balíka Fit for 55 síce zvyšujú celkovú klimatickú ambíciu, no zároveň vytvárajú aj nové prekážky pre jej naplnenie. Požiadavky členských štátov na flexibilitu a zohľadnenie národných odlišností je podľa neho treba zobrať do úvahy aj v prebiehajúcich intenzívnych rokovaniach na úrovni EÚ.



Diskusia ministrov pre energetiku bola zameraná na témy cien energií, energetickej efektívnosti a úlohy vodíka v EÚ. Súčasné vysoké ceny elektriny a plynu sú pretrvávajúcim problémom, ku ktorému sa pravidelne vracajú aj lídri EÚ na svojich samitoch. Diskusia ministrov o cenách sa týkala zachovania cenovo dostupných dodávok energie, zabránenia cenovým šokom, ochrany pri zlyhaní dodávateľov a reforiem trhu a regulácie.