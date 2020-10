Rezort hospodárstva: Plynárenstvo nebude z plánu obnovy vylúčené

Bratislava 1. októbra (TASR) – Plán obnovy EÚ, z ktorého má Slovensko dostať na obnovu ekonomiky 5,84 miliardy eur, sa bude týkať aj plynárenstva. Povedal to vo štvrtok na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. V energetike je podľa neho treba riešiť možnosti pripájania nových obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečiť podporné služby elektrickej prenosovej sústavy, dekarbonizáciu energetiky a teplárenstva, i zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti infraštruktúry a obnovy budov.



"Keďže plynárenstvo je súčasťou energetiky, nebude z toho vylúčené," povedal Galek. Najväčšou príležitosťou pre plynárenstvo je podľa štátneho tajomníka práve dekarbonizácia priemyslu a teplárenstva. Všetky veľké teplárne, ktoré ešte v súčasnosti spaľujú uhlie, majú pripravený prechod na plyn. Európska komisia v súčasnosti posudzuje možnosti štátnej pomoci, ktorá by mohla byť na tieto rekonštrukcie poskytnutá.



Ďalšími možnosťami plynárenstva čerpať financie z plánu obnovy je výroba a využívanie bioplynu či zeleného vodíka. MH tiež zmenilo prístup k podpore alternatívnych palív v doprave, kde od konkrétnej podpory elektromobilov, chce rezort prejsť k technologicky neutrálnej podpore alternatívnych pohonov vrátane stlačeného či skvapalneného zemného plynu. Ako bude pomoc realizovaná Galek zatiaľ nespresnil.



Viceprezident SPNZ Martin Hollý zdôraznil, že využitie súčasnej plynárenskej infraštruktúry na postupný prechod k bezuhlíkovej ekonomike je výrazne lacnejšie, ako využívanie výhradne elektrickej energie. Za jeden z najdôležitejších cieľov Slovenska považuje Hollý nahradenie kotlov na pevné palivo v domácnostiach, znižovanie energetickej náročnosti podnikov a pokles emisií skleníkových plynov v doprave.



Význam najmä zemného plynu ako prechodného paliva na ceste k uhlíkovej neutralite zdôraznil aj člen prezídia SPNZ Rastislav Ňukovič. Zatiaľ čo v minulosti kompetentní so zemným plynom do budúcnosti príliš nerátali, v súčasnosti sú podľa Ňukoviča diskusie oveľa praktickejšie a zemný plyn ako súčasť energetického mixu neodmietajú.