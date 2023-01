Galek: Posun referenčného obdobia pre ÚRSO ušetril 2,6 miliardy eur

Bratislava 30. januára (TASR) - Posun referenčného obdobia pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v roku 2022 pre ceny v roku 2023 umožnil ušetriť 2,6 miliardy eur v cene elektriny pre domácnosti. Uviedol to na pondelkovom stretnutí s novinármi poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva (MH) SR Karol Galek (SaS).



"ÚRSO najprv stanovil ako referenčné obdobie druhý a tretí kvartál minulého roku. Následne, keď sa vyvíjali okolnosti, najmä s vojnou na Ukrajine, bolo stanovené referenčné obdobie na tretí kvartál. V tom období už však prebiehali rokovania so Slovenskými elektrárňami o zmluve, ktorá bola hotová v júli. Aby však boli rokovania dokončené, bolo potrebné referenčné obdobie skrátiť ešte o jeden mesiac. Celkom sme tak ušetrili 2,6 miliardy eur, ktoré by sme museli dnes nájsť buď v štátnej pokladnici, alebo by sumu museli zaplatiť obyvatelia - domácnosti zo svojich peňaženiek," priblížil poslanec NR SR.



Spresnil, že celkom by jednu domácnosť vyšlo zvýšenie asi na 1000 eur. "Hovoríme o priemernej domácnosti so spotrebou dve megawatthodiny (MWh) ročne. Ak by sa to zvýšenie malo týkať napríklad rodinného domu na Orave, ktorý kúri elektrinou, tak by to znamenalo až 4300 eur ročne. Takéto by bolo zvýšenie, pokiaľ by sa aplikovalo pôvodné referenčné obdobie. Tvrdíme teda, že takto sme zachránili naše slovenské domácnosti," povedal bývalý štátny tajomník MH SR.



Jediné, komu bolo potom ešte treba pomôcť, zostal podľa neho zvyšok regulovaného segmentu. "Spotreba domácností predstavuje 6,1 terawatthodiny (TWh), ostatné regulované subjekty 0,7 alebo 0,8 TWh. Na riešenie tohoto sme mali k dispozícii niekoľko nástrojov, či už úsporu, ktorá bola navrhovaná ešte bývalým ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) vo výške 15 %. Paradoxne 15 % zo 6,1 TWh je presne 0,9 TWh, ktoré by dokázali plnohodnotne uspokojiť práve zvyšok regulovaného segmentu," poznamenal.



Zdôraznil, že sú k dispozícii aj rôzne kompenzačné schémy cez schémy štátnej pomoci. "Tam sme v minulom roku navýšili štátny rozpočet o 900 miliónov eur pre podniky. V tomto roku je to až 3,5 miliardy eur. Peniaze tu sú, ceny energií klesajú. Som teda presvedčený, že túto situáciu zvládneme, len sa treba vyhnúť všetkému chaosu a časovým stratám, ktoré nastali najmä v minulom roku," podčiarkol.



Pripustil, že v 3. kvartáli 2022 vyšla jedna MWh na trhu o 50 eur lacnejšie ako tomu bolo v prípade augusta a septembra minulého roku. "Uvedený rozdiel v prípade kompenzácií, ktoré je potrebné dnes vynaložiť, tvorí 40 miliónov eur. Na druhej strane je však ušetrených 2,6 miliardy eur. To, čo sa nám podarilo ako bývalému vedeniu MH SR je niekoľkonásobne výhodnejšie ako to, keby sme dnes museli kompenzovať celý regulovaný segment domácností a podnikov," dodal Galek.