Galek: Pripravili sme schému štátnej pomoci s energiami aj pre firmy

Bratislava 31. augusta (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo schému štátnej pomoci pre firmy najviac zasiahnuté vysokými cenami energií. Návrh v súčasnosti posudzuje Protimonopolný úrad SR a po zapracovaní jeho pripomienok bude návrh zaslaný Európskej komisii na schválenie. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal štátny tajomník rezortu Karol Galek.



Podnikatelia by si v prípade schválenia návrhu a zaistenia finančného krytia mohli požiadať o vykompenzovanie vysokých cien elektriny aj plynu. Výška kompenzácií bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii. Podľa Galeka návrh uvažuje o krytí zo štátneho rozpočtu, ale aj o využití nevyčerpaných eurofondov. Galek očakáva, že v krízovej situácii, v ktorej sa nachádzame, bude tento návrh v Bruseli prijatý s pochopením. "Pracujeme aj na riešeniach pre slovenský priemysel, aby nikto z podnikateľov nemusel platiť 1000 eur za megawatthodinu," dodal Galek.



Schéma štátnej pomoci je aplikovaná na dočasný krízový rámec vydaný Európskou komisiou. Niektoré štáty, ako napríklad Nemecko, už takúto schému zaviedli. Nárok na kompenzáciu budú mať podľa Galeka firmy v prevádzkovej strate, ktoré musia mať určitý podiel výdavkov na energie. Výška kompenzácie bude závisieť od počtu firiem prihlásených do schémy a od celkového balíka financií.