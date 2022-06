Galek: S americkou Indianou chceme spolupracovať nielen v energetike

Bratislava 2. júna (TASR) - Vzťahy medzi Slovenskom a americkým štátom Indiana majú veľký potenciál na ďalší rozvoj. Záujem je o hlbšiu spoluprácu v oblasti energetiky, ďalší rozvoj podnikateľských vzťahov a taktiež spoluprácu v oblasti vzdelávania na potreby priemyslu. Vyplynulo to z rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karola Galeka s guvernérom štátu Indiana Ericom Holcombom a ministrom pre obchod Bradom Chambersom na medzinárodnej ekonomickej konferencii Indiana Global Economic Summit.



Súčasťou slovenskej delegácie boli aj zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), spoločnosti JESS a zástupcovia slovenských firiem.



"Indiana a Slovensko majú živé obchodné vzťahy. Tento americký štát k nám vyváža ročne tovar v hodnote viac ako milión USD (933.000 eur). Na Slovensku už pôsobia firmy so sídlom v Indiane. Je tu však stále veľký potenciál na ďalšiu spoluprácu," zdôraznil Galek. Štát Indiana je podľa neho v súčasnosti top destinácia pre globálne inovácie, a to vrátane inovácií v oblasti udržateľnej energie a Priemyslu 4.0.



Hlavnými témami stretnutia Galeka s guvernérom Holcombom boli preto dekarbonizácia priemyslu, využívanie obnoviteľných zdrojov, malých modulárnych reaktorov a aj vodíka v priemysle. "Svet odchádza od fosílnych palív a zároveň sa v Európe zbavujeme závislosti od ruských energonosičov. Indiana pozoruje vývoj v tejto oblasti a je pripravená na spoluprácu," uviedol Galek.



Výsledkom rokovaní slovenských firiem z oblastí automobilového a obranného priemyslu či biomedicíny priamo na samite, ale aj ďalších bilaterálnych stretnutí je nadviazanie nových obchodných vzťahov, ako aj konkrétny záujem o investície na Slovensku. MH bude spolu so SARIO pokračovať v organizácii prvého zasadnutia spoločnej komisie medzi Slovenskom a Indianou. Od roku 2018 má Slovensko s Indianou uzavreté memorandum o porozumení a spolupráci a aktuálnymi krokmi ho rezort hospodárstva napĺňa a rozvíja.



(1 EUR = 1,0712 USD)