Galek: Saková a Kamenický budú pre energopomoc pozvaní do pléna NRSR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) budú pozvaní do pléna Národnej rady (NR) SR, aby poslancov informovali o spôsobe poskytovania a výške pomoci s cenami energií pre domácnosti v roku 2025. Uviedol to na brífingu po skončení mimoriadneho Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti parlamentný poslanec za opozičnú stranu Sloboda a solidarita (SaS) Karol Galek. Výbor NR SR nebol uznášaniaschopný a Saková s Kamenickým na jeho rokovaní neboli prítomní.



"Dnes sme sa na výbore nedozvedeli, či bude pomoc, koľko bude pomoc a kto ju vlastne dostane. Obaja ministri sa hanbili prísť toto priznať na výbor. Rozhodli sme sa preto, že podáme uznesenie, na základe ktorého si ich pozveme do pléna NR SR, kde sa ich budeme pýtať presne na toto isté, a to ešte počas tejto parlamentnej schôdze," spresnil Galek.



Opoziční poslanci sa podľa jeho slov chceli ministrov pýtať, ako bude vyzerať energopomoc pre slovenské domácnosti na budúci rok. "Dodnes nemáme žiadne oficiálne informácie, nevieme, či pomoc bude plošná alebo adresná, koľko peňazí bude na pomoc určených a kto ju bude dostávať," priblížil.



"V tomto roku sa na energopomoc minie podľa odhadov asi 600 miliónov eur. Pokiaľ by už v tomto roku bola pomoc adresná, tak by sme vedeli ušetriť 480 miliónov eur, čo je asi 80 % z uvedenej sumy. O 480 miliónov eur mohlo byť Ficove zdražovanie nižšie na budúci rok. Bohužiaľ, dnes nevieme, ako to bude," zdôraznil Galek.



"Jediné, čo vieme, že ceny energií pôjdu hore. Ficov nominant na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík oznámil, že plyn pre domácnosti, ktoré ním kúria, zdražie asi o 400 eur. Vieme, že zdražie aj kúrenie, zdražie aj voda," podčiarkol poslanec za SaS. Ak bude štátna pomoc plošná, tak zo 100 miliónov eur na ňu vyčlenených v štátnom rozpočte dostane podľa neho každá priemerná domácnosť 3,50 eura mesačne.



Dodal, že budúci rok energie zdražejú, a to aj z dôvodu vyššej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) od januára 2025. "Elektrina zostane na 19-percentnej sadzbe DPH. U nej je však otázne, či bude lacná, či štát pôjde podľa vládnej dohody so Slovenskými elektrárňami. Dodnes nemáme informáciu, či táto zmluva bola podpísaná. Jediné, čo vieme, že Európska komisia ju odmietla notifikovať," dodal opozičný poslanec.