Galek: Saková by pre nezvládnutú energopomoc mala odstúpiť z funkcie
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila, že do konca roka zostáva vyše dvoch mesiacov a energopomoc pre domácnosti je stále v nedohľadne. Šéfka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Denisa Saková (Hlas-SD) napriek zákonnej povinnosti doteraz nepredstavila mechanizmus pomoci, čím ohrozuje stabilitu cien energií a vystavuje občanov riziku vyšších nákladov. Uviedol to na brífingu poslanec Národnej rady SR za SaS Karol Galek. Saková by podľa neho mala zvážiť odstúpenie z funkcie.
Situácia je podľa Galeka vážna. „Už pred rokom sme žiadali ministerku Sakovú, aby pripravila adresnú energopomoc. Namiesto toho dvakrát predložila do parlamentu nevykonateľný zákon o zbere údajov a celú energopomoc hodila na vládu. Zákon platí od 10. októbra, vláda odvtedy zasadla dvakrát - naposledy v stredu (22. 10.) a stále nič. Štátny tajomník mi pritom ešte minulý týždeň prisahal, že uznesenie vlády je hotové. Nebolo. To je typický výsledok neviditeľnej ministerky Sakovej - robota neurobená a doplatia na to ľudia,“ podčiarkol Galek.
Podľa SaS vláda smeruje k ďalšej plošnej pomoci, ktorá je najdrahšia a najmenej efektívna. „Na plošnej pomoci minie vláda do konca budúceho roka 2,4 miliardy eur, čo je takmer celá budúcoročná konsolidácia. Ak by ministerka bola schopná pripraviť adresnú pomoc, Slovensko by vôbec nemuselo konsolidovať. Namiesto riešení máme len drahé sľuby a marketing,“ skonštatoval.
Galek ďalej upozornil, že MH SR svojou nečinnosťou blokuje aj eurofondy určené na znižovanie spotreby energií. „Výzvy z Programu Slovensko, ktoré mali byť financované z eurofondov so spolufinancovaním štátu vo výške 15 %, sú zastavené alebo dramaticky obmedzené. V roku 2026 má byť na spolufinancovanie vyčlenených len 18 miliónov eur, v roku 2027 až 177 miliónov eur. Namiesto toho, aby sme ľuďom dali peniaze na zateplenie, fotovoltiku či výmenu okien - jednoducho im dotujeme vysoké účty. Osemdesiatpäť percent európskych peňazí necháva ministerka ležať na stole,“ povedal.
„Ak bude priemerná dotácia pre domácnosť 200 eur, každý občan si ju v rámci konsolidácie predplatí sumou 700 eur. Ministerka Saková svojou neschopnosťou pripravila Slovensko o miliardy z eurofondov a rozhodla, že celé bremeno nechá zaplatiť občanov zo štátneho rozpočtu. V akejkoľvek normálnej krajine by za takýto výkon bola odvolaná,“ doplnil.
Strana SaS vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby navštívil ministerstvo hospodárstva a okamžite zabezpečil predstavenie adresného mechanizmu energopomoci, ako aj obnovil programy, ktoré znižujú náklady domácností na energie trvalo, nie jednorazovými dotáciami.
