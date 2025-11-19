< sekcia Ekonomika
Galek: Saková pripravila pre teplárov biznis za stovky miliónov eur
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) pripravila pre teplárov biznis na výrobu elektriny z plynu za stovky miliónov eur a pre domácnosti vyššie ceny elektriny. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu Sloboda a solidarita (SaS) Karol Galek s tým, že Slovensko takúto elektrinu nepotrebuje. SaS preto vyzýva Sakovú, aby spomenutú výzvu zrušila.
„Inak neviditeľná ministerka Saková 31. októbra vypísala a zverejnila na stránke ministerstva hospodárstva výzvu, do ktorej sa môžu prihlásiť tí, ktorí chcú vyrábať elektrinu a teplo z plynu. Výkon nemá byť 120 megawattov (MW), ako to bolo v prípade slnečných elektrární, ale má to byť 220 MW. A za túto elektrinu im sľubuje garantovať cenu na úrovni 119 eur po dobu 15 rokov. Takéto zariadenia štandardne fungujú asi 6250 hodín do roka. Z tohto sa dá ľahko vypočítať, koľko sa teda máme skladať na Sakovej garantovaný biznis pre pár vyvolených. Za 15 rokov by nás toto stálo 500 až 800 miliónov eur. Toto bude pre teplárov biznis za stovky miliónov a pre nás vyššie ceny elektriny,“ priblížil Galek.
Táto „rozdávačka“ je podľa neho škandalózna z piatich dôvodov. Prvým je, že Saková plánuje zaťažiť ceny elektriny pre domácnosti v čase, keď súčasne plánuje ich dotovanie. Za druhé, týchto 500 až 800 miliónov eur zaťaží aj ceny pre podnikateľov, ktorí dnes nie sú konkurencieschopní so zahraničím. „Za tretie, túto predraženú a dotovanú elektrinu my dnes nepotrebujeme, keďže Slovensko je bilančne sebestačné čo sa týka výroby a spotreby elektriny. Máme k dispozícii lacnú elektrinu z jadra. Za štvrté, táto výzva má byť ukončená 31. decembra tohto roka a vyhodnotená do piatich dní. Za piate, táto výzva má podporiť elektrinu vyrobenú z plynu, teda z fosílneho paliva, od ktorého EÚ plánuje odstúpiť,“ podčiarkol.
„Vyzývame preto ministerku Sakovú, a to v záujme slovenských domácností, v záujme slovenských podnikateľov, aby túto nezmyselnú výzvu, ktorá predraží ceny elektriny na Slovensku, zrušila. My túto výzvu nepotrebujeme, potrebujeme nízke ceny elektriny pre naše domácnosti, ako aj pre konkurencieschopnosť našich podnikateľov,“ dodal poslanec NR SR za SaS.
