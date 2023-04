Galek: Som sklamaný, že prezidentka vetovala zákon o teplárenstve

Bratislava 20. apríla (TASR) - Podpredseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Karol Galek je sklamaný z toho, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpísala zákon o teplárenstve.



"Som sklamaný, že pani prezidentka podľahla tlaku dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana a vrátila môj zákon o teplárenstve do parlamentu. Jej argumenty, prečo tak urobila, sú z môjho pohľadu vágne a v priebehu schvaľovania zákona boli viackrát vysvetlené alebo formou pozmeňovacích návrhov vysporiadané," priblížil Galek.



Návrh novely zákona o teplárenstve má podľa neho za cieľ podporiť zdroje vyrábajúce teplo z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a odpadu, a to zjednodušením povoľovacieho procesu pri ich výstavbe. Súčasne však má ochrániť od odpájania tých dodávateľov, ktorí už dnes využívajú OZE v podiele 65 %.



Návrh novely zákona o teplárenstve mohol byť podľa Galeka míľnikom v ekologizácii výroby energie na Slovensku. "O to viac som prekvapený, že ho prezidentka, ktorá prezentuje jasné proenvironmentálne postoje, zhodila zo stola," zdôraznil podpredseda SaS.



"Na ďalšej schôdzi Národnej rady (NR) SR sa, samozrejme, opätovne pokúsim získať pre tento zákon podporu poslancov, keďže ochrana životného prostredia a otvorený trh s teplom má u mňa prednosť pred záujmami lobistických skupín v teplárenstve," avizoval.



"Treba si tiež uvedomiť, že na tento zákon čakajú konkrétne investície, ako je napríklad nový ekologický zdroj tepla v Humennom či projekt na využitie odpadového tepla v Petržalke. Oba tieto projekty by okrem ozelenenia priniesli aj nižšie ceny tepla pre obyvateľov. Ak poslanci NR SR veto prezidentky neprelomia, hodia cez palubu všetkých ľudí, ktorí na tieto projekty čakajú," dodal Galek.



Hovorca prezidentky SR Martin Strižinec v stredu (19. 4.) informoval, že Čaputová vetovala zákon o tepelnej energetike. Legislatívny proces v rámci poslaneckého návrhu zákona podľa nej neposkytol dostatočný priestor pre zapojenie odbornej verejnosti a odbornú diskusiu, aká bola podľa nej pri zmenách v tepelnej energetike ako regulovaného odvetvia a v čase energetickej krízy žiadúca.