Galek: SR by mohla byť nezávislá od ruského plynu najskôr v roku 2027

Bratislava 16. marca (TASR) - Slovensko by mohlo byť nezávislé od ruského plynu najskôr v roku 2027. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek.



"Prvé prepočty hovoria o tom, že ak by sme sa úplne chceli odstrihnúť od ruského plynu, nahradiť tieto dodávky takým spôsobom, že to nezabolí a bude to komfortné pre naše hospodárstvo, je to možné urobiť najskôr v roku 2027," spresnil.



"Ak by sa spotreba plynu v Európe znížila o 15 %, ak by sme dostatočne diverzifikovali aj ďalšie možnosti dodávok a v maximálnej možnej miere využili ostatné prepravné trasy, ako aj vlastné ložiská, ktoré máme, tak by to bolo možné s odretými ušami urobiť (osamostatniť sa od Ruska) už aj tento rok," priblížil.



Pripomenul, že Slovensko je závislé od ruského plynu na 85 % a Európska únia na 38 %. "V utorok (15. 3.) sa na Úrade vlády SR rokovalo o plyne. Definovali sme naše možnosti z pohľadu zásob, z pohľadu zdrojov a z pohľadu kapacít, najmä prepravných. Kapacity sú dostatočné, diverzifikácia funguje prakticky na všetky smery. Zdroje ostávajú nateraz najväčšou otázkou," dodal Galek.