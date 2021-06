Galek: Taxonómia je o udržateľných, nie o zelených investíciách

Bratislava 3. júna (TASR) - Taxonómia je o udržateľných, nie o zelených investíciách. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek (SaS) v online diskusii s názvom "Zelená taxonómia a plynárenstvo", ktorú zorganizoval Euractiv Slovensko v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ).



"Taxonómia nie je o zelených alebo o obnoviteľných investíciách. Taxonómia je o udržateľných investíciách, teda o všetkých investíciách, ktoré sú spojené so všetkými nízkouhlíkovými zdrojmi energie a technológiami prispievajucimi k znižovaniu emisií a k cieľu EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050," priblížil.



Podľa Galeka ide o technologicky neutrálny prístup, ktorý je priamo zakotvený v taxonómii. "Z nášho pohľadu je dôležitý, kľúčový pre to, aby sme zabezpečili aj nákladovú efektívnosť celého klimatického úsilia," podčiarkol.



"My sme v minulosti mali viaceré aktivity na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré ale ´vypálili´ úplne opačným smerom, bohužiaľ, išli mimo akejkoľvek nákladovej efektívnosti. Videli sme to najmä v prípade podpory OZE v roku 2009 a 2010, kedy najdrahšie riešenia boli uprednostnené, ale efekt z toho dosiahnutý bol z dnešného pohľadu v podstate minimálny. Do dnešného dňa sa na toto skladáme v cenách elektriny desiatkami, až stovkami miliónov eur," upozornil štátny tajomník.



Podľa prezidenta SPNZ Tomáša Malatinského "pri dekarbonizácii to nepôjde bez zemného plynu". "Dekarbonizované plyny, ako sú biometán a vodík, budeme potrebovať, preto by zemný plyn a technológie CCS a CCU (technológie zachytávania a uskladňovania uhlíka, pozn. TASR) mali byť súčasťou delegovaného aktu taxonómie," podčiarkol Malatinský.



EÚ pripravuje pravidlá pre klasifikáciu investícií podľa toho, do akej miery prispievajú k zelenej transformácii ekonomiky. Projekty zaradené do kategórie "udržateľných" budú mať ľahší prístup k verejným aj súkromným investíciám. Členské štáty sa nevedia zhodnúť na tom, či zemný plyn patrí do taxonómie udržateľných investícií, alebo nie. Európska komisia preto rozhodnutie odložila na koniec roka. Slovensko zemný plyn presadzuje ako "prechodné palivo", ktoré má krajine v krátkodobom horizonte pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov.