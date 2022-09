Galek:Energetika nie je bodom programu stredajšieho rokovania kabinetu

Bratislava 14. septembra (TASR) – Stredajšie rokovanie vlády nemá na programe bod o riešení energetickej krízy. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) sa bude touto témou zaoberať iba v bode rôzne. Pred rokovaním vlády to povedal štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.



"Znamená to, že si preberieme stav, ktorý nastal od posledného stretnutia," povedal Galek. Štátny tajomník chce vládu informovať aj o výsledkoch rokovaní ministrov zodpovedných za energetiku členských krajín EÚ, na ktorom Slovensko zastupoval.



Nový minister hospodárstva Karel Hirman nadviaže podľa Galeka na prácu exministra Richarda Sulíka (SaS). I keď pripustil možné zmeny v pripravovanom súbore opatrení na riešení energetickej krízy, základné smerovanie by sa podľa štátneho tajomníka nemalo meniť. Galek očakáva, že bude pôsobiť na ministerstve približne ešte jeden až dva týždne.