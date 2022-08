Galek:Lacnejšiu elektrinu dostanú domácnosti do 85% spotreby roku 2020

Bratislava 31. augusta (TASR) – Zastropovanie ceny silovej elektriny na súčasnej úrovni približne 61 eur za megawatthodinu pre domácnosti bude obmedzené na 85 % spotreby referenčného roku 2020. Štát tak splnil podmienku Európskej komisie na zavedenie šetriaceho prvku v dohode so Slovenskými elektrárňami. Tá ráta s dodávkou elektriny za súčasné ceny aj v rokoch 2023 a 2024. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.



"Elektriny bude pre domácnosti dostatok po znížení alebo zavedení tohto šetriaceho elementu. Ak niekto zvýšil svoju spotrebu, prešiel na tepelné čerpadlo alebo vzniklo nové odberné miesto, toto sa bude riešiť individuálne," povedal Galek.



Neznamená to však, že by spotrebiteľ, ktorý neušetrí 15 % spotreby, nemal nárok na lacnejšiu elektrinu. "Zastropovaná cena bude na objem 85 %," spresnil Galek. Po prekročení tohto limitu bude domácnosti podľa Galeka účtovaná klasická regulovaná cena. Tá však bude vzhľadom na trhové ceny výrazne vyššia.