Gáliková: Emócie môžu mať na investovanie horší vplyv ako inflácia

Bratislava 18. júla (TASR) - V rámci zhodnocovania úspor prostredníctvom investovania nie je inflácia jediným a dokonca ani najväčším dôvodom, pre ktorý investori prichádzajú o peniaze. Sú to emócie, a to strach aj prehnané sebavedomie. Pod ich vplyvom robia neuvážené finančné rozhodnutia, ktorých výsledkom je nižšie zhodnotenie, upozornila šéfka PR spoločnosti Finax Linda Gáliková.



Ľudia, ktorí zhodnocujú svoje úspory prostredníctvom pasívneho investovania a vyhýbajú sa tak rozhodnutiam pod vplyvom emócií, dosahujú podľa nej často lepšie zhodnotenie než tí, ktorí sa investovaniu venujú aktívne prostredníctvom obchodovania na burze. Dôvodov je viacero.



„V praxi platí, že čím aktívnejšie obchodujeme, tým nižší výnos v porovnaní s bežným pasívnym investovaním dosahujeme. Pri poklesoch zo strachu predčasne predávame a pri raste zas z dôvodu obáv z premeškaných príležitostí draho nakupujeme,“ vysvetlila Gáliková.



Zhodnotenie rôznych spôsobov investovania sa dá podľa nej ukázať napríklad na výnosoch aktívne riadených podielových fondov a tzv. ETF, ktoré predstavujú nástroj pasívneho investovania. Podľa prepočtov Finax predstavuje rozdiel v ich priemerných ročných výnosoch v 10-ročnom horizonte 3,6 %, čo je viac ako priemerná inflácia, ktorá sa pohybovala v rovnakom období medzi 2 a 3 %.



Pri pohľade na výnosy malých individuálnych investorov, ktorí podliehajú emóciám viac ako profesionálni portfólio manažéri, by bol rozdiel podľa Gálikovej ešte väčší. Analýzy rôznych európskych regulátorov ukázali, že v prípade aktívneho špekulovania na rast alebo pokles ceny prostredníctvom obchodovania tzv. finančných rozdielových zmlúv je 74 až 89 % retailových účtov stratových.



„Aj z tohto dôvodu je aktívne investovanie, resp. obchodovanie vhodné len pre špecifickú cieľovú skupinu investorov, nie pre bežného spotrebiteľa. Naopak, formou, ako dlhodobo zhodnotiť úspory aj pre ľudí, ktorí sa investovaniu nevenujú alebo sa v ňom neorientujú, je práve pasívne investovanie,“ zdôraznila Gáliková s tým, že takýto postup vylučuje impulzívne rozhodnutia vyvolané výkyvmi na trhu. Funguje automaticky podľa vopred nastavených pravidiel a slúži aj na dlhodobé a pravidelné sporenie v malých sumách.