Galuščenko: Obnova energetických zariadení Ukrajiny bude stáť miliardy

Kyjev 25. marca (TASR) - Škody spôsobené ruskými útokmi na energetické zariadenia na Ukrajine sa pravdepodobne vyšplhajú na "miliardy". Uviedol to v pondelok ukrajinský minister energetiky German Galuščenko. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Rusko minulý týždeň uskutočnilo podľa Kyjeva najväčšie nočné letecké bombardovanie v histórii na energetické zariadenia po celej krajine, pri ktorých zahynulo najmenej päť ľudí.



"Potrebujeme viac času na posúdenie škôd, pretože je tam veľké množstvo trosiek," povedal v pondelok novinárom Galuščenko.



Čo sa týka nákladov na opravy, ich skutočná výška bude známa až po vyčíslení škôd, ale podľa neho sa určite pohybujú rádovo v "miliardách". O akú menu ide, pritom nespresnil.



Svetová banka odhadla, že celkové náklady na obnovu Ukrajiny v súvislosti s viac ako dva roky trvajúcou vojnou s Ruskom už dosiahli najmenej 486 miliárd USD (449,04 miliardy eur).



Galuščenko označil nedávne útoky za "najväčšie od začiatku invázie" vo februári 2022. Medzi zasiahnutými objektami boli aj nedávno zrekonštruované elektrárne.



"Pokračujú v týchto útokoch každý deň," vyhlásil v pondelok a poukázal na nočný ruský útok na čiernomorský prístav Odesa, kde úlomky zo zostreleného dronu zasiahli elektráreň, čo viedlo k prerušeniu dodávok elektriny.



Najhoršie je na tom druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, kde raketový útok minulý štvrtok úplne prerušil dodávku elektriny do mesta a vyradil aj dodávky vody a tepla pre státisíce domácností.



Galuščenko sa v pondelok stretol so švédskou ministerkou energetiky, obchodu a priemyslu Ebbou Buschovou, ktorá bola na svojej prvej oficiálnej návšteve Ukrajiny.



Ministri usporiadali tlačovú konferenciu v pivnici vládnej budovy v centre Kyjeva po tom, čo Rusko odpálilo balistické rakety na hlavné mesto.



Podľa Galuščenka jediným spôsobom, ako úplne ochrániť elektrickú sieť krajiny, je lepšia protivzdušná obrana.



Ukrajina teraz dováža elektrinu z iných krajín. A potrebuje zvýšiť jej dovoz z Európskej únie nad rámec súčasnej kapacity 1,7 gigawattu, aby jej mala dostatok pre firmy aj domácnosti.



(1 EUR = 1,0823 USD)