GameStop sa snaží prevziať eBay za 56 miliárd USD
Cieľom je vybudovať oveľa silnejšieho konkurenta pre Amazon.
Autor TASR
New York 4. mája (TASR) - Predajca videohier GameStop sa snaží prevziať oveľa väčšiu online obchodnú platformu eBay. Ponuka dosahuje hodnotu takmer 56 miliárd dolárov (47,86 miliardy eur) v hotovosti a v akciách, uviedol v nedeľu (3. 5.) pre denník Wall Street Journal šéf spoločnosti Ryan Cohen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cieľom je vybudovať oveľa silnejšieho konkurenta pre Amazon, povedal Cohen, ktorý má podľa svojich slov záujem viesť zlúčenú spoločnosť. GameStop už vlastní približne päťpercentný podiel v eBay. Spoločnosť plánuje ponúknuť 125 USD za jednu akciu eBay, čo zodpovedá 20-percentnej prirážke k záverečnej cene z piatkového (1. 5.) obchodovania, dodal Cohen. GameStop už podľa neho má prísľub na úver vo výške približne 20 miliárd USD na túto akvizíciu. Zostáva však nejasné, akým spôsobom sa má financovať zvyšná časť kúpnej ceny.
(1 EUR = 1,1702 USD)
