GameStop vykázal za 3. kvartál stratu

New York 9. decembra (TASR) - Americký predajca videohier GameStop sklamal trhy, keď aj za 3. štvrťrok 2021/2022 vykázal stratu. K zlým výsledkom prispelo aj oznámenie spoločnosti, že úrad pre cenné papiere jej v auguste poslal predvolanie a vyšetruje jej aktivity v oblasti obchodovania s akciami.



Čistá strata najväčšieho maloobchodného predajcu videohier v USA sa za tri mesiace do konca októbra 2021 zvýšila na 105,4 milióna USD (93,28 milióna eur) alebo 1,39 USD na akciu z 18,8 milióna USD alebo 0,29 USD na akciu v rovnakom období pred rokom.



Čisté tržby pritom vzrástli o 29 % na 1,30 miliardy USD z 1 miliardy USD vlani. Spoločnosť pripísala tento nárast novým a rozšíreným partnerstvám, ako sú napríklad partnerstvá so Samsungom a LG.



Uviedla tiež, že hodnota jej zásob na úrovni 1,14 miliardy USD na konci októbra bola o tretinu vyššia ako pred rokom a odráža jej snahu uspokojiť dopyt spotrebiteľov a zmierniť problémy s dodávateľským reťazcom.



Strata GameStop v 3. štvrťorku však bola už šiesta za sedem kvartálov a podčiarkuje výzvy, ktoré musí prekonať.



V uplynulom roku urobila firma zmeny vo vedení, získala nové finančné prostriedky, zlikvidovala väčšinu dlhu a prerobila svoje obchody, aby prilákala nových klientov.



(1 EUR = 1,1299 USD)