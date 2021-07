Odevný reťazec Gap v Británii a Írsku prejde na online predaj

Londýn 1. júla (TASR) - Americký odevný reťazec Gap vo štvrtok oznámil, že do septembra zatvorí všetkých 81 svojich obchodov v Británii a Írsku, ale zostane tam predávať online. Spoločnosť Gap tiež uviedla, že má potenciálnych kupcov pre svoje predajne vo Francúzsku a Taliansku.



Tento krok prichádza po tom, ako pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády na celom svete tvrdo zasiahli tzv. kamenné obchody s iným ako základným tovarom, ale zároveň podporili online nakupovanie.



„V Británii a v Európe zachováme náš online obchod Gap,“ uviedol reťazec vo vyhlásení. „Elektronický obchod naďalej rastie a my chceme vyhovieť našim zákazníkom tam, kde nakupujú. Stávame sa predovšetkým digitálnym podnikom,“ dodal.



Reťazec navrhuje zatvoriť všetky obchody prevádzkované spoločnosťou Gap Specialty a Gap Outlet v Británii a v Írsku postupne od konca augusta do konca septembra. Dôvodom tohto kroku je podľa Gap „dynamika trhu“ v oboch krajinách.



Gap vstúpil na trh v Británii v roku 1987 a v Írsku v roku 2006.



Rozhodnutie o zatvorení kamenných obchodov nasleduje po „strategickom preskúmaní“ podnikania spoločnosti v Európe, ktoré sa začalo minulý rok „s cieľom nájsť nové, nákladovo efektívnejšie spôsoby, ako sa udržať na trhu a slúžiť zákazníkom“ v regióne, uviedol maloobchodný reťazec.



Gap ďalej informoval, že rokuje s Hermione People and Brands, zo skupiny FIB Group, o prevzatí jeho obchodov vo Francúzsku. Francúzske protimonopolné regulačné úrady dali minulý týždeň spoločnosti FIB zelenú na nákup 21 obchodov Gap.



Okrem toho Gap diskutuje so zatiaľ neidentifikovaným partnerom o možnej akvizícii jeho obchodov v Taliansku.