Gartner: Automobilky v Európe či Severnej Amerike budú zatvárať

New York 17. januára (TASR) - Niektorým závodom automobiliek v Európe a Severnej Amerike hrozí v roku 2025 zatvorenie alebo predaj. Uviedla to tento týždeň poradenská spoločnosť Gartner, podľa ktorej viaceré značky zápasia s nadmernou produkciou a cenovými tlakmi. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa spoločnosti Gartner automobilky pravdepodobne budú v dôsledku ciel a sprísňovania emisných noriem svoju výrobnú kapacitu tento rok na uvedených kontinentoch znižovať. Naopak, dominancia Číny v oblasti elektrických vozidiel sa ešte zvýši.



Gartner počíta pri znižovaní výrobných kapacít so zatváraním závodov, prípadne s ich predajom. Bude k tomu dochádzať najmä v štátoch s vysokými výrobnými nákladmi, kde rastúce politické a spoločenské tlaky bude kompenzovať zvyšujúca sa konkurencia, povedal pre Reuters analytik z Gartnera Pedro Pacheco.



"Je to trochu ako pri tlakovom hrnci. Tlak sa zvyšuje a zvyšuje... až prinúti niektoré automobilky urobiť pragmatickejšie rozhodnutia," dodal. Naopak, pri čínskych firmách očakáva, že budú kupovať závody s cieľom vyhnúť sa obchodným bariéram, prípadne otvárať nové závody v európskych krajinách s nižšími nákladmi a v štátoch, s ktorými má Čína dohody o voľnom obchode, ako sú Turecko a Maroko.