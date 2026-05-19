< sekcia Ekonomika
Gartner: Investície do AI v roku 2026 dosiahnu 2,59 bilióna USD
Výdavky na servery optimalizované pre AI sa v najbližších piatich rokoch strojnásobia, uviedol analytik spoločnosti Gartner John-David Lovelock.
Autor TASR
Viedeň 19. mája (TASR) - Celosvetové investície do umelej inteligencie (AI) v roku 2026 v porovnaní s predchádzajúcim rokom pravdepodobne vzrastú o 47 % na 2,59 bilióna dolárov (2,22 bilióna eur). Vo svojej novej prognóze to odhaduje poradenská spoločnosť Gartner. Ešte v januári spoločnosť očakávala miernejší nárast na približne 2,5 bilióna USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
„Výdavky na servery optimalizované pre AI sa v najbližších piatich rokoch strojnásobia,“ uviedol analytik spoločnosti Gartner John-David Lovelock. Poskytovatelia cloudových služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS), Google a Microsoft, tak reagujú na rastúci dopyt po výpočtovom výkone, vysvetlil. Rast investícií doteraz podporoval technologický sektor, zatiaľ čo spoločnosti z iných odvetví využívali AI len sporadicky. V poslednom období sa však aj klasický podnikový softvér rozširuje o stále viac funkcií umelej inteligencie. Zároveň sa vo firmách zrýchľuje nasadzovanie agentov umelej inteligencie, ktorí z veľkej časti samostatne vykonávajú úlohy.
(1 EUR = 1,1648 USD)
„Výdavky na servery optimalizované pre AI sa v najbližších piatich rokoch strojnásobia,“ uviedol analytik spoločnosti Gartner John-David Lovelock. Poskytovatelia cloudových služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS), Google a Microsoft, tak reagujú na rastúci dopyt po výpočtovom výkone, vysvetlil. Rast investícií doteraz podporoval technologický sektor, zatiaľ čo spoločnosti z iných odvetví využívali AI len sporadicky. V poslednom období sa však aj klasický podnikový softvér rozširuje o stále viac funkcií umelej inteligencie. Zároveň sa vo firmách zrýchľuje nasadzovanie agentov umelej inteligencie, ktorí z veľkej časti samostatne vykonávajú úlohy.
(1 EUR = 1,1648 USD)