Gascade: Dodávky ruského plynu do Nemecka cez Nord Stream 1 sa obnovia

Berlín 20. júla (TASR) - Dodávky ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 sa obnovia vo štvrtok (21. 7.) po dokončení bežnej údržby. Uviedol to nemecký prevádzkovateľ siete plynovodov Gascade s tým, že dostal potvrdenie o obnovení dodávok. TASR správu prevzala z DPA.



Odstávka na pravidelnú údržbu potrubia sa začala 11. júla a jej ukončenie je naplánované na 21. júla. Toky plynu by sa mal obnoviť o 6.00 h SELČ.



Nemeckí vládni predstavitelia aj firmy však majú obavy, že dodávky sa neobnovia pre spory s Moskvou v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Hovorkyňa vlády Christiane Hoffmannová v stredu oznámila, že toky plynu sa majú obnoviť vo štvrtok podľa plánu a v súlade so zmluvnými záväzkami ruskej štátnej energetickej spoločnosti Gazprom. Odmietla pritom komentovať nedávne varovanie ruského prezidenta Vladimira Putina, že dodávky plynu môžu klesnúť na 33 miliónov metrov kubických (m3) denne, ak nebude rýchlo dodaná opravená turbína z Kanady.



Takýto krok by znamenal, že plynovod bude fungovať na približne pätinu svojej celkovej kapacity.



Ruský energetický koncern Gazprom v stredu pritom vyhlásil, že nemôže nainštalovať opravenú turbínu bez určitých dokumentov, ktoré mu vraj nemecká spoločnosť Siemens Energy neposkytla.



"Gazprom nedostal od Siemensu žiadne oficiálne dokumenty, ktoré by mu umožnili za podmienok sankcií uvalených Kanadou a Európskou úniou (EÚ) inštalovať turbínu na kompresorovej stanici Portovaja," vyhlásil Gazprom.



Kritici opakovane odmietli tvrdenia Kremľa, že oneskorený návrat turbíny je dôvodom na ďalšie zníženia dodávok ruského plynu do Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, a považujú ich len za výhovorky.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu pripomenula, že turbína je na ceste, a že potenciálne existujú aj alternatívne turbíny, ktoré vyhovujú parametrom.



Von der Leyenová odmietla aj Putinovu výzvu adresovanú nemeckej vláde, aby vo svetle invázie na Ukrajinu prehodnotila rozhodnutie o nepovolení spustenia plynovodu Nord Stream 2.



"Chcem sa vyjadriť veľmi jasne: Nord Stream 2 nie je ani certifikovaný a už vôbec nie funkčný," povedala šéfka Európskej komisie na tlačovej konferencii v Bruseli pri prezentácii plánu núdzových dodávok plynu.



Nemecko sa snaží znížiť svoju energetickú závislosť od Ruska, odkiaľ koncom júna doviezlo o niečo viac ako štvrtinu plynu pre svoju spotrebu. Konkrétne, podľa ministerstva energetiky podiel ruského plynu na celkovom dovoze komodity do Nemecka klesol na konci minulého mesiaca na 26 % z približne 55 % pred inváziou na Ukrajinu vo februári. Čiastočne to bolo spôsobené rozhodnutím Gazpromu znížiť toky plynu cez Nord Stream 1 len na 40 % kapacity plynovodu. Ale aj diverzifikácia dodávok prispela k zníženiu dovozu z Ruska.



Nemecko totiž zvýšilo nákupy zemného plynu z Nórska a Holandska a výrazne vzrástol dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). "Nezávislosť od ruského plynu možno do veľkej miery dosiahnuť spoločným úsilím do leta 2024," dodalo ministerstvo v správe.