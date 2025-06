Gašpar: Koalícia pravdepodobne otvorení mimoriadnu schôdzu k PPA

Bratislava 4. júna (TASR) - Koaliční poslanci diskutujú o tom, že vo štvrtok (5. 6.) umožnia otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR v súvislosti s podozreniami o neoprávnených dotáciách poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Uviedol to v stredu podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).



„Ale ako budeme ďalej postupovať, to by som ešte nechal na zajtra,“ uviedol Gašpar. „Myslím to tak, že existuje možnosť, že sa neschváli program, alebo sa schváli program a pôjdeme diskutovať s opozíciou,“ priblížil.



Začiatok schôdze, ktorú iniciovali opoziční poslanci, je naplánovaný na 12.30 h. Na otvorenie schôdze aj odhlasovanie programu je potrebných minimálne 76 prítomných zákonodarcov, ktorých opozícia nemá.



Koaliční partneri považujú túto tému podľa Gašpara za politicky veľmi dobrú a majú pripravené všetky argumenty na to, aby poukázali, že diskusia spojená s výstavbou haciend je len pokračovaním istej hybridnej hrozby. Tá tu podľa Gašparových slov už bola a robia ju tí istí ľudia, ktorí ju robili v roku 2018 v čase okolo vraždy novinára Jána Kuciaka.



Cieľom 36. schôdze NR SR je prijatie uznesenia k podozreniam zo zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na účely budovania ubytovacích zariadení s cieľom rozvoja agroturistiky. Opozičné strany ju považujú za jedinú možnosť v prípade kauzy súkromných haciend financovaných cez PPA.