Gašpar: Mimoriadna schôdza je jednou z hybridných operácií opozície

Bratislava 5. júna (TASR) - Štvrtková mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k tzv. penziónovej výzve je jednou z hybridných operácií opozície proti Slovensku. Uviedol to na brífingu na agrorezorte podpredseda NR SR Tibor Gašpar, za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (obaja Smer-SD) a poradcu predsedu vlády Mareka Paru.



„Považujem dnešnú schôdzu opäť za jednu z hybridných operácií. Je to už neviem koľký pokus v poradí vybrať tému, ktorá nakoniec témou nikdy nie je a ktorá sa rozplynie ako vánok vo vetre. Sme pripravení v prípade, že sa schôdza NR SR začne a schválime si program, diskutovať o detailnejších informáciách k celej téme,“ spresnil Gašpar.



Takáč zdôraznil, že eurofondovú výzvu na podporu agroturistiky z roku 2015 schválila Európska komisia. „Takéto výzvy mali desiatky krajín v EÚ, takáto výzva bola napríklad aj v Českej republike,“ poznamenal agrominister.



Podľa Takáčových slov by mali mať médiá „rovnaký meter“ pri výzve, ku ktorej sa plánuje mimoriadna schôdza parlamentu. „Keď chcem mať rovnaký meter - vybrané médiá a opozícia chodia po penziónoch, nakrúcajú veľké nehnuteľnosti, ktoré reálne stoja. Je tu však napríklad poľnohospodár napojený na opozíciu, ktorý mal postaviť za eurofondy dve veľké haly, ale ich nepostavil. Kontrolórom pri záverečnej kontrole ukázal pivnicu v rodinnom dome," podčiarkol Takáč.



Poslanci NR SR by vo štvrtok popoludní mali otvoriť mimoriadnu schôdzu k rozdeľovaniu eurofondov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Jej jediným bodom je návrh skupiny opozičných poslancov na prijatie uznesenia NR SR k podozreniam zo zneužitia finančných prostriedkov EÚ poskytovaných PPA na účely budovania ubytovacích zariadení s cieľom rozvoja agroturistiky.