Kritika R. Sulíka: Gasto, šport či kultúra majú suplovať štát

Bratislava 11. novembra (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu skritizoval ostatné kroky vlády po plošnom testovaní. Nepáči sa mu ďalšie predĺženie núdzového stavu ani návrh, aby najpostihnutejšie odvetvia suplovali štát a zabezpečili ďalšie testovanie Slovákov.



"Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, žeby malo obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie," uviedol Sulík na sociálnej sieti. Namiesto uvoľnení opatrení a väčšej miery slobody sľubovanej premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) sme podľa Sulíka dostali plošné predĺženie núdzového stavu a návrh, aby gastroprevádzky, šport, kultúra, fitnescentrá a ďalšie postihnuté odvetvia zabezpečili na vlastné náklady opakované trojtýždňové testovanie. Štát by mal podľa návrhu zabezpečiť materiál a dozor policajta či vojaka.



"Gastro, šport, kultúra, fitnescentrá sú dnes zdevastované a zažívajú historický kolaps. Krajina ich potrebuje, mali by sme si ich chovať ako v bavlnke, aby sa z toho čím skôr vymotali," zdôraznil Sulík. Podľa ministra sme zistili, kde sú ohniská nákazy a môžeme rozlíšiť okresy, kde treba prijať tvrdšie opatrenia. "Vieme to určiť pomaly na ulicu presne. Počúvajme našich vedcov, ktorí toto tvrdia, a mohli by sme konečne slobodnejšie dýchať," vyzval minister vládu, ktorej je členom.