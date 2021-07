V gastro sektore chýbajú kvalifikované pracovné sily

Bratislava 29. júla (TASR) - Nad gastro sektorom visí problém spojený s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Uviedol to Viliam Pavlovský, prezident Aliancie slovenskej gastronómie (ASG).



"Nie je tajomstvom, že už pred vznikom pandémie sme mali obrovský problém s kvalifikovanou pracovnou silou. Teraz, po druhej vlne, je však situácia niekoľkonásobne horšia. Nájsť kvalifikovanú pracovnú silu je mimoriadne náročné, nakoľko veľké množstvo ľudí, ktorí v gastre pracovali, buď prišli o prácu a stratili tak dôveru sa do tohto sektoru opäť vrátiť, alebo majú obrovské obavy z toho, že príde obávaná tretia vlna, kvôli ktorej o svoju prácu opäť prídu," povedal Pavlovský.



Strata dôvery voči sektoru či vyčkávanie na situáciu, akú prinesie obávaná tretia vlna pandémie, sú silnými, no nie však jedinými dôvodmi, prečo mzdy v gastre aktuálne rastú.



Kľúčom k tomu, ako gastro biznis správne nastaviť tak, aby dokázal nielen prežiť, ale aj prinášať kvalitné služby zákazníkom a zároveň vytvárať atraktívne pracovné podmienky pre zamestnancov, podľa neho zostáva znížená sadzba DPH. Tá je pre gastro sektor aj naďalej najfunkčnejším riešením a jedinou účinnou vakcínou.



"Na otázku, kedy znížená sadzba DPH vojde konečne do platnosti, stále nemáme žiadnu odpoveď aj napriek tomu, že neustále rokujeme s viacerými kompetentnými. Odklad tohto kroku je však veľkou škodou, pretože už počas uplynulých dvoch mesiacov mohli gastro podniky tvoriť hodnotu nielen pre štát, ale zároveň si mohli časť obratu ponechať na sanovanie strát a na to, aby dokázali vôbec prežiť," dodal Pavlovský.