Gastro: Zatvorenie maloobchodu v nedele vážne ohrozí gastroprevádzky

Bratislava 27. marca (TASR) - Zástupcovia gastro iniciatív a združení upozorňujú poslancov Národnej rady SR a verejnosť na dosahy, ktoré by mal na sektor zákaz predaja v nedele pre maloobchod. Množstvo prevádzok sa totiž nachádza v nákupných centrách či priamo v pobočkách obchodných sietí. Vplyvy na tieto podniky by boli veľmi vážne. Uviedla to iniciatíva a platforma #StáleMámeChuť.



"V rôznych procesoch Národnej rady SR sú aktuálne štyri rôzne návrhy na obmedzenie predaja v nedele. Nerozumieme, prečo rovnakí poslanci predkladajú štyri rôzne textácie a vytvárajú tak extrémny legislatívny chaos a neistotu v krízovom období pre gastropodnikateľov. Upozorňujeme, že so zástupcami gastrosektora túto tému nekomunikovali a napriek tomu sa stretávame s vyjadreniami, že by to práve nám malo pomôcť," uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť.



"Opomenuli, že množstvo gastroprevádzok sa nachádza práve v priestoroch maloobchodu či v nákupných centrách a ich návštevnosť je závislá práve od otvorených maloobchodných prevádzok. V niektorých prípadoch budú musieť byť dokonca gastroprevádzky v nedele úplne zatvorené z dôvodu zatvorenia celých budov, určených pre maloobchodnú činnosť," doplnil Machalík. O jednom z návrhov sa má hlasovať práve koncom marca.



Zákaz predaja v nedele by zasiahol reštaurácie, kaviarne, cukrárne, pekárne a ďalšie malé prevádzky. "Zákonodarcovia síce hovoria o tom, že sa predaj z maloobchodu presunie na iné dni. Pre gastroprevádzky, ktoré sú umiestnené v maloobchodných priestoroch, však náhrada práve pre rodinné návštevy v nedele neexistuje," uviedla Karmen Procházková z iniciatívy Pomoc pre gastro.



"Zákaz predaja v maloobchode počas nedieľ negatívne zasiahne stovky prevádzok v nákupných centrách i prevádzkach obchodných reťazcov. V kritickej situácii, v ktorej sa po dvoch rokoch pandémie a roku bezprecedentnej inflácie a energetickej krízy gastro nachádza, považujeme tieto návrhy za hazard s celým sektorom. Mnohí prevádzkovatelia sú už teraz na hrane existencie a strata nedieľ by ich rozpočty okamžite poslala do červených čísel," zdôraznil Marek Harbuľák z Asociácie hotelov a reštaurácií.