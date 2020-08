Prieskum: Gastrobiznis zatiaľ držia nad vodou obedové menu

Bratislava 20. augusta (TASR) – Táto letná sezóna podľa podnikateľov v gastrobiznise z pohľadu návštevnosti úspešná nebude. Pokles tržieb oproti minulému letu hlási 60 % podnikov. Istotou veľkého počtu gastroprevádzok na Slovensku sú momentálne obedové "menučka". Viac ako 70 % reštaurácií ich svojim hosťom ponúka. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro, ktorý realizovala v polovici augusta na vzorke viac ako 300 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastroprevádzok.



"Tentoraz sme sa zamerali na segment obedových menu, ktoré sú na Slovensku populárne. Zistili sme, že letná sezóna nebude pre väčšinu podnikov z hľadiska návštevnosti úspešná v porovnaní s minulým rokom. A to aj napriek tomu, že ľudia dovolenkujú vo zvýšenej miere na Slovensku. A čo sa týka jesene, obavy sa len stupňujú," podotkla hovorkyňa iniciatívy Magdaléna Koreny. Len 32 % podnikov pritom v prieskume uvádza, že má návštevnosť porovnateľnú s minulým letom.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že vyše 70 % podnikov ponúka svoje "menučka" v hodnote 4 – 6 eur a hostia za ne najčastejšie platia stravnými poukážkami. Druhou voľbou sú platobné karty a hotovosť je až na treťom mieste. Práve preto sa podľa Koreny celý gastrosegment s obrovskými obavami pozerá na tohtoročnú jeseň, keď sa okrem rastúceho počtu nakazených ľudí novým koronavírusom pripravujú aj zmeny, ktoré sa dotknú zabehnutého fungovania systému stravovania.



"Podnikatelia v gastrobiznise stále čakajú na konkrétne formy podpory, potrebujú, aby sa im zvýšil obrat a zastabilizovala sa finančná situácia. Preto si myslíme, že nižšia DPH či oslobodenie prepitného od daní a odvodov sú dobrými nástrojmi, ale cieľom opatrení by malo byť zvýšenie tržieb reštaurácií a podnikov so stravovacími službami. Vo Viedni napríklad takmer milión domácností dostalo kupóny v hodnote 25 alebo 50 eur. Miestne reštaurácie, bary a kaviarne získali od mesta finančnú podporu v hodnote 40 miliónov eur. To je príklad dobrej praxe pomoci gastronómii," zdôraznila Koreny.