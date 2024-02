SaS: Gastrolístky by sa mohli zamestnancom poskytovať za mesiac pozadu

Bratislava 1. februára (TASR) - Stravné poukážky by sa mohli zamestnancom poskytovať za mesiac pozadu. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Marián Viskupič, Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková (všetci SaS). Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje k 1. júnu.



"Cieľom predloženého návrhu je explicitne zakotviť, že stravné poukážky (tzv. gastrolístky) a tiež finančný príspevok na stravovanie sa poskytujú za mesiac pozadu a zamedziť tak možnosti v súčasnosti uplatňovaného výkladu, že stravné poukážky sa poskytujú zamestnancovi vopred (spravidla na začiatku mesiaca) s odôvodnením, že to vyplýva z ich názvu, z povahy ich určenia a inak sa zamestnanci nebudú mať za čo stravovať," zdôvodnili navrhovatelia.



Dôvodom takejto navrhovanej zmeny je podľa nich odstránenie viacerých aplikačných problémov. Zamestnanec takouto zmenou podľa predkladateľov nič nestratí, stravné poukážky dostane len s "posunom v čase". Zamestnávateľom na druhej strane podľa ich názoru ubudne značná administratívna záťaž spôsobená komplikovanosťou systému a spojená s viacerými aplikačnými nejasnosťami.



Dodali, že systém tzv. stravovacích poukážok je tak trocha slovenským špecifikom, ktorý vo väčšine iných krajín nepoznajú. Stravné poukážky, respektíve finančný príspevok na stravovanie je priamym finančným benefitom zamestnanca, ktorý sa do mzdy nezahŕňa a pritom je súčasťou zamestnávateľových nákladov na zamestnanca. Okrem toho, že stravovacie poukážky negatívne skresľujú skutočný príjem slovenského zamestnanca pri medzinárodných platových porovnaniach, prinášajú aj mnoho ďalších vedľajších negatívnych efektov.