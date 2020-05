Gastronomické prevádzky by mohli zvýšiť kapacitu vonkajších priestorov

Bratislava 13. mája (TASR) - Iniciatíva Pomoc pre gastro v spolupráci so Slovenskou asociáciou interiérových dizajnérov (SAID) dáva prevádzkam, ale aj Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR do pozornosti riešenie, ako by mohli zvýšiť kapacitu vonkajších priestorov. Informovala o tom Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy.



Upozornila, že na ďalšie uvoľnenie opatrení zavedených pre nový koronavírus čakali všetky reštaurácie, krčmy, bistrá či ďalšie gastroprevádzky niekoľko týždňov. Mnohé však ani po 6. máji nedokázali svoj biznis naštartovať.



"Máme spätnú väzbu, že sa im nepodarilo otvoriť z toho dôvodu, že buď nemajú vôbec terasy, alebo sú nedostatočne veľké. Niektoré prevádzky majú napríklad na terase bežne kapacitu 30 osôb, v súlade s hygienickými opatreniami však klesla na sedem osôb. Nevedia teda, ako by zákazníkov mali regulovať, aby v tomto období ochránili ich zdravie," priblížila Koreny.



Uviedla, že námietku voči opatreniu ÚVZ pre prevádzky verejného stravovania má aj SAID. "Myslíme si, že toto opatrenie je možné revidovať. Sledujeme, ako gastroprevádzky padajú na kolená, o to dôležitejšie je, aby dokázali čo najlepšie reštartovať svoj biznis," povedala Martina Uhrínová, predsedníčka SAID.



Podľa nej nariadenie, že "medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 metre", nekorešponduje v praxi s pravidlom sociálneho dištancu ľudí vo vzdialenosti 2 metrov. Ak sú stoly usporiadané vedľa seba, vzdialenosť medzi dvoma osobami za susednými stolmi pri štandardných rozmeroch stolovej dosky (80 x 80 cm) je 2,8 metra. Tento rozmer však podľa nej limituje využitie vonkajších priestorov a redukuje počet stolov.



Pri menších terasách dokáže toto pravidlo zredukovať počet stolov až o 50 %, čím vzniká nerentabilita prevádzky. "Preto odporúčame doplniť pravidlo tak, že pri usporiadaní stolov vedľa seba musia byť zachované odstupy osovo 2 metre. Je dodržaný nielen sociálny dištanc, ale zlepší sa aj možnosť zvýšiť kapacitu vonkajších priestorov," povedala Uhrínová.



Aj keď sa otvárajú terasy, majitelia reštaurácií nie sú podľa Koreny do budúcnosti veľmi optimistickí. "Návrh, ako by sa dali ešte efektívnejšie využívať vonkajšie terasy gastropodnikov, preto sprostredkujeme Úradu verejného zdravotníctva SR. Toto pravidlo bude totiž ľahko aplikovateľné aj na interiérové priestory v nasledujúcich fázach uvoľnenia ekonomiky," doplnila Koreny.



Poznamenala, že iniciatívu Pomoc pre gastro v súčasnosti podporuje už 600 gastroprevádzok, ktorých záujmy a požiadavky sa snaží obhajovať. Poslancom Národnej rady (NR) SR, Výboru NR SR pre sociálne veci, ministrovi financií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny už adresovali jej signatári výzvu o návrhoch na pomoc gastrosektoru. V nej figurujú až tri kľúčové riešenia na zachovanie zamestnanosti v gastrobiznise, pričom viaceré z nich sa už objavujú aj v návrhoch zo strany veľkých zamestnávateľov. Išlo by o vznik kompenzačného fondu, ochranu zamestnanosti a reštart biznisu.



Dodala, že iniciatíva realizovala aj prieskum, do ktorého sa zapojilo 384 prevádzok. Z neho vyplynulo, že podniky by po skončení krízy privítali hlavne zníženie DPH, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, preklenovacie úvery zaručené štátom, riešenie rôznych licenčných poplatkov (SOZA, LITA, Slovgram) a zavedenie elektronických stravných poukážok.