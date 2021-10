Gastropodnikom hrozí exekúcia

Bratislava 7. októbra (TASR) – Gastrosektor mal ako jediný na Slovensku najdlhší zákaz činnosti už počas prvých dvoch vĺn pandémie nového koronavírusu. Nič sa nezmenilo ani s príchodom tretej vlny – zákazy trvajú, kompenzácie neprichádzajú a navyše aj Sociálna poisťovňa (SP) začala od gastropodnikov vymáhať splátky za odložené odvody z minulého roka. Pod hrozbou exekúcie sa ocitlo 2665 podnikov. Tvrdí to združenie 10 pre gastro – Aliancia slovenskej gastronómie. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) však tvrdí, že väčšina subjektov odložené odvody v splátkach zaplatila, a pripustil, že na budúcotýždňovú vládu príde s ďalším návrhom na odklad platieb poistného.



Aliancia gastroprevádzok tvrdí, že SP začala vymáhať odložené odvody už v septembri. "Zdá sa, že práve minister Krajniak, najväčší bojovník za exekučnú amnestiu, dostane do exekúcie 2665 gastroprevádzok naprieč celým Slovenskom. Práve on jediný má pritom kompetenciu vyriešiť problém s odloženými odvodmi či už odkladom, alebo odpustením," povedal prezident aliancie Viliam Pavlovský. Celkový odvodový dlh sa podľa jeho výpočtov pohybuje zhruba vo výške 50 miliónov eur.



"Dohodli sme sa s kolegami, že predložím na vládu pravdepodobne budúci týždeň, ale rozhodne do konca októbra, návrh na odloženie splatnosti odvodov, aby sme pomohli vyriešiť túto situáciu s odvodmi," povedal Krajniak pred štvrtkovým rokovaním vlády. Na otázku, či firmám pomôže štát aj inak, Krajniak odpovedal, že zo strany ministerstva už funguje aj prvá pomoc. Inú formu pomoci ministerstvo práce pripraviť neplánuje.



Podľa Krajniaka sa odklad splatnosti odvodov osvedčil, keďže ministerstvo eviduje veľmi malý podiel podnikov, ktoré odložené poistné nakoniec nezaplatia v splátkach.