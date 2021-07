Bratislava 2. júla (TASR) – Gastrosektor je vážne znepokojený konaním koalície. Tá tento týždeň nepodporila opozičný návrh na zníženie DPH na stravovacie služby, zároveň však nepredložila ani vlastný návrh. Informoval o tom Vladimír Machalík z iniciatívy StáleMámeChuť.



Nové sprísnenia vstupu do krajiny podľa iniciatívy zasiahnu negatívne aj turistický ruch a spotrebu v gastrosektore. Štát pritom ohlásil, že od podnikateľov na daniach vyberie tento rok o miliardu eur viac.



"Sme znepokojení konaním koalície, ktorá na jednej strane, a to vrátane ministerstva financií, deklaruje, že gastrosektoru pomôže, avšak nijak nekoná. Opozičný návrh na dočasné zníženie DPH na stravovacie služby nepodporila, ale neprichádza so žiadnou vlastnou iniciatívou. Gastro je v kritickej situácii, doslova hráme o čas. Neúspešná letná sezóna s hroziacou treťou vlnou pandémie môže byť umieráčikom pre celý gastrosektor na Slovensku," povedal Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.



"Prevádzkovatelia gastra, ktorí otvorili svoje prevádzky, musia splácať úvery a odložené odvody, nahromadené počas pandémie. Snažia sa minimalizovať dosahy rastúcich cien potravín a energií a chýbajú im zamestnanci. Nie celkom rozumieme, čím sa politici zaoberajú, ak túto situáciu nevidia napriek tomu, že im všetky tieto problémy neustále vysvetľujeme. Pomoc gastru zo strany štátu je doslova minútu pred dvanástou," uviedla Magdaléna Koreny z iniciatívy Pomoc pre gastro.



Podľa Machalíka je gastrosektor dôležitým odberateľom aj pre množstvo slovenských výrobcov potravín, často malých a lokálnych. "Jeho prežitie je tak úzko prepojené aj s vidiekom, malými farmármi a potravinárskymi podnikmi. Zníženie DPH na stravovacie služby by preto pomohlo udržaniu ľudí na vidieku, podporilo ťažko zasiahnutý cestovný ruch a prispelo k udržaniu rôznorodosti poľnohospodárskej výroby a potravinovej sebestačnosti Slovenska. Veríme, že vláda na nás nezabudla a predloží do Národnej rady SR vlastný návrh dočasného zníženia DPH na stravovacie služby ešte do konca tejto schôdze," doplnil Machalík.



Platforma #StáleMámeChuť spája všetkých 14 kľúčových združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastrosektore na Slovensku.