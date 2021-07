Gastrosektor opäť hlási chaos pri protipandemických opatreniach

Bratislava 23. júla (TASR) – Pri príprave nových protipandemických opatrení štát znova spôsobil medzi prevádzkovateľmi gastrozariadení chaos a neistotu.



Gastrosektor pritom už počas prvých dvoch vĺn pandémie upozorňoval predstaviteľov štátu a úradov, aby rozhodnutia, ktoré sa týkajú jeho obmedzovania v kritickej situácii na hranici prežitia, komunikoval s predstihom a zapájal sektor do ich prípravy. Pre TASR to v piatok uviedli predstavitelia gastrosektora.



„Gastrosektor sa nachádza v najhoršej situácii od vzniku samostatného Slovenska. Viac ako polovica prevádzok hovorí o ohrození svojej existencie v prípade tretej vlny. Prevádzkovatelia sa v týchto dňoch z médií dozvedajú o obmedzovaní vstupu na základe očkovania, respektíve testu. Bez akýchkoľvek detailov a informácií o tom, kto bude vykonávať kontrolu, kto bude zodpovedný za kontrolu vstupu a na základe čoho. Nedokážeme a nemôžeme niesť zodpovednosť za chaotické opatrenia štátu, ktoré vznikajú bez akejkoľvek diskusie s tými, ktorých sa dotýkajú," uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť.



Podľa generálneho manažéra Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Mareka Harbuľáka je takéto pripravovanie protipandemických opatrení neudržateľné a nemôže byť funkčné.



„Všetkých zodpovedných niekoľko mesiacov vyzývame, aby s nami komunikovali a nerobili rozhodnutia od stola. Tie sú potom často nerealizovateľné alebo sa rušia a v konečnom dôsledku spôsobujú chaos, ktorým odrádzajú turistov i zákazníkov prevádzok. Cestovný ruch je na kolenách, medziročne Slovensko navštívilo o 77 % turistov menej a oproti roku 2019 je to dokonca o 89 % menej. To sú dôsledky prijatých opatrení zo strany štátu. Vyzývame preto politikov, poslancov, ale aj vládu, aby návrhy opatrení najprv prekonzultovali so zasiahnutými sektormi a do praxe ich zaviedli až následne," povedal Harbuľák.



„Vláda realizuje opatrenia na zamedzenie vstupu do prevádzok a na podujatia, lenže ruka v ruke s tým musí zavádzať aj pomoc gastroprevádzkam v tretej vlne. Stále nevieme, na základe akých faktov štát nepristúpil k dočasnému zníženiu DPH. Stále nie sú doriešené pandemické pomoci za apríl a máj. Ako podnikatelia zamestnávajúci ľudí, platiaci dane a odvody očakávame, že štát konečne zavedie komplexný prístup pri vytváraní nových opatrení. Pri jeho tvorbe jednoducho musí komunikovať s postihnutými a predstaviť aj spôsoby pomocí. Len tak je možné zvládnuť pandémiu a zároveň nezanechať po nej doslova zlikvidované malé, stredné a rodinné podniky po celom Slovensku," zdôraznil Oto Kóňa z iniciatívy Pomáhame si – gastro v korone.



Platforma #StáleMámeChuť združuje 14 kľúčových združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastrosektore na Slovensku.