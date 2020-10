Gastrosektor tvrdí, že kriticky potrebuje pomoc, E. Heger má iný názor

Bratislava 7. októbra (TASR) – Predstavitelia gastrosektora sú pripravení uskromniť sa, ale aj tak kriticky potrebujú pomoc štátu. Tvrdí to iniciatíva Zachráňme gastro v otvorenom liste adresovanom vláde. Konštatuje, že gastronómia bude patriť k najviac postihnutým odvetviam pandémiou. Navrhuje dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na úroveň okolitých krajín Európskej únie (EÚ). Minister financií Eduard Heger (OĽANO) stále trvá na tom, že DPH nie je adresným riešením. Gastro zároveň podľa neho nie je momentálne segmentom, ktorý by potreboval pomoc.



Reštaurácie poukázali na to, že na jar museli prevádzky zavrieť a v súčasnosti po dvoch mesiacoch takmer "normálu" musia opäť obmedziť počet hostí, nepovoliť oslavy, posadiť hostí v rozostupoch a poslať ich domov o 22.00 h. "Tržby nám dramaticky padajú a pociťujeme veľký úbytok hostí," upozornili s tým, že v tomto segmente to vyzerá výhľadovo ešte horšie ako počas prvej vlny pandémie.



Heger v stredu poznamenal, že sme stále v "búrke", napriek tomu gastro podľa neho zaznamenalo pomerne rýchly návrat. "V tomto momente si myslím, že oni práve nie sú ten segment, ktorý by potreboval pomôcť, samozrejme, úplne rozumiem, že majú nižšie tržby, a to budú musieť ešte chvíľu vydržať, ale povedzme si na rovinu, nižšie tržby má aj štát. Výrazne nižšie," zdôraznil.



V súvislosti so znižovaním DPH podotkol, že to nie je adresný nástroj. "DPH nie je nástroj na pomoc. Je to nástroj na výber daní," dodal minister, podľa ktorého sú na opatrenia určené výdavky. V tejto súvislosti spomenul napríklad schému kurzarbeit. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) súčasne v stredu naznačil, že sa pripravuje špeciálna schéma, ktorá by mohla zahŕňať aj tento sektor.



Zástupcovia iniciatívy skonštatovali, že mnohé zo stimulov čerpali. Upozornili však, že nie všetci ich čerpať dokážu, pričom už v súčasnosti vedia, že táto pomoc nebude stačiť, ani keď sa táto situácia skončí. Tvrdia, že potrebujú plošnejšie riešenie a žiadajú dočasné zníženie DPH na 5 %. "Reštaurácie na Slovensku, ako jedny z mála v Európe, platia najvyššiu sadzbu tejto dane. A my sme pripravení ju platiť zas, len nesmieme dovtedy skrachovať," dodali.