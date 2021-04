Gastrosektor volá po znížení DPH,považuje to za kľúčový nástroj pomoci

Bratislava 23. apríla (TASR) – Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) je kľúčovým nástrojom na pomoc gastrosektoru. Vyhlásili to v piatok na brífingu pred Úradom vlády SR zástupcovia tohto odvetvia. Poukázali na to, že v okolitých krajinách je sadzba DPH omnoho nižšia.



Predstavitelia tohto sektora skonštatovali, že pozitívne vnímajú dofinancovanie schémy pomoci pre cestovný ruch, ale aj iné schémy, ktoré boli schválené v boji proti pandémii. Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák však podotkol, že táto pomoc je len čiastočná a platí spätne za obdobie, keď boli prevádzky zatvorené.







Nedokáže tak podľa neho vykryť všetky náklady, ktoré zostanú na pleciach podnikateľov. "Tieto dlžoby budú raz musieť splatiť a predpokladáme, že sa tak bude musieť stať v nasledujúcich týždňoch až mesiacoch, keď dôjde k uvoľňovaniu opatrení, k postupnému ukončovaniu podporných schém alebo napríklad aj k ukončeniu odložených platieb," skonštatoval.



Považuje preto za kľúčové, aby vláda aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch prišla s ďalšími nástrojmi na pomoc tomuto sektoru. "A podľa nášho názoru tým kľúčovým nástrojom na pomoc pre gastrosektor je zníženie sadzby DPH," zdôraznil Harbuľák.



Predstavitelia gastra zároveň poznamenali, že Slovensko je jedna z krajín, ktorá má najvyššiu sadzbu DPH, a preto jediné riešenie vidia v znížení DPH. "Daň z pridanej hodnoty na gastroslužby alebo stravovacie služby je na Slovensku 20 %. Je to dvoj- až štvornásobok toho, čo je v okolitých krajinách," dodal Vladimír Machalík zo Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS).