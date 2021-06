Gastrosektor žiada o zníženie sadzby DPH na stravovacie služby

Na archívnej snímke prezident Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR SR) Marek Harbuľák. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 21. júna (TASR) – Jedným z najviac koronakrízou zasiahnutých odvetví ekonomiky je gastrosektor. Malí podnikatelia a živnostníci, ktorí v tomto sektore zamestnávajú desaťtisíce zamestnancov, potrebujú okamžité riešenia. Jedným z nich je aj výrazné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH). Okrem sanovania škôd vzniknutých zatvorením prevádzok by to gastru zlepšilo možnosti pri získavaní zamestnancov. V pondelok na brífingu povedal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.povedal Harbuľák pre TASR. V minulosti gastrosektor požadoval zníženie DPH na zníženie škôd vzniknutých pandémiou, teraz sa pre hotely a reštaurácie ukazuje ďalší dôvod na zníženie DPH. Pre nízke platy totiž nedokážu konkurovať na trhu práce a chýbajú im zamestnanci.Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory SPPK Emil Macho vidí aj ďalší dôvod na zníženie sadzby DPH pre gastro. Nižšia sadzba dane zastabilizuje ceny týchto služieb, prípadne by ich mohla pri výraznejšom poklese aj mierne znížiť. To by znamenalo vyšší záujem zákazníkov, rast spotreby vstupných surovín a pretože reštaurácie hľadajú najmä miestnych dodávateľov, aj podporu malých a stredných poľnohospodárov.Pretože je v parlamentne opozičný návrh na zníženie DPH pre gastro na úroveň päť percent, Macho vyzval poslancov, zahodili stranícke tričká a v tomto prípade opozičný návrh, keď aj v pozmenenej forme, podporili. Zmena by podľa neho mala nastať čím rýchlejšie, pretože nie je vylúčené, že na jeseň príde tretia vlna pandémie a prinesie nové obmedzenia. Optimálny by preto podľa neho bol vládny návrh a skrátené legislatívne konanie.Harbuľák dodal, že na zníženie DPH nie je v parlamente jednoznačný názor, ale veľká časť poslancov chápe problémy sektora a vedia si takéto riešenie predstaviť. DPH na Slovensku pre gastro je niekoľkonásobne vyššia oproti okolitým krajinám. Napríklad v Českej republike majú zavedenú desaťpercentnú DPH, v Rakúsku a Poľsku päťpercentnú.Ministerstvo financií SR v reakcii na požiadavku podnikateľov uviedlo, že keďže k otázke možného znižovania DPH aktuálne prebiehajú interné diskusie, konečné stanovisko zatiaľ nezverejní.dodal rezort.