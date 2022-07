Gastrosektoru na Liptove chýbajú zamestnanci, pracujú i majitelia

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Gastrosektoru na Liptove chýbajú zamestnanci. Ich odliv súvisí najmä s pandémiou nového koronavírusu a opatreniami. Pre TASR to potvrdila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov s tým, že v prípade núdze v prevádzkach vypomáhajú aj majitelia.



Ako dodala, prevádzky v cestovnom ruchu sa museli prispôsobiť novej situácii a poradiť si s menším počtom zamestnancov. "Snažia sa kumulovať pozície tak, aby menší počet ľudí na prevádzkach zákazník nepocítil," priblížila Šarafínová. Zároveň si pracovníci v cestovnom ruchu budú čerpať dovolenky najmä po hlavnej turistickej sezóne.



Do práce sa podľa Šarafínovej aktívne zapájajú aj manažéri a majitelia prevádzok. "Najmä keď to situácia vyžaduje a je nutné zamestnancom pomôcť pri väčšom či nárazovom nápore hostí," zhodnotila.