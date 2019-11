Gates po dvoch rokoch predbehol Bezosa v rebríčku najväčších boháčov

New York 18. novembra (TASR) - Prvýkrát po dvoch rokoch už Jeff Bezos nie je najbohatším človekom na svete. Ale aj nová svetová jednotka je známe meno.



Podľa najnovšieho Bloomberg Billionaires Index sa na najvyššom mieste v rebríčku boháčov umiestnil zakladateľ Microsoftu Bill Gates. Jeho majetok mal v piatok (15. 11.) na konci obchodovania trhovú hodnotu 110 miliárd USD (99,69 miliardy eur). Len tesne tak predbehol Bezosa, zakladateľa a riaditeľa Amazon.com, keďže jeho majetok sa odhaduje na 109 miliárd USD.



Bezos pritom pri nedávnom rozvode stratil značnú časť zo svojho majetku. Jeho bývalá manželka MacKenzie Bezosová získala až 35 miliárd USD, za čo jej patrí 24. miesto v rebríčku svetových boháčov.



Gates medzitým profitoval z posilňovania akcií svojej spoločnosti Microsoft. Ich hodnota za rok stúpla až o 48 %. A len nedávno, koncom októbra, sa zvýšila o ďalšie 4 % po tom, ako Microsoft získal kontrakt v hodnote 10 miliárd USD na cloudové služby pre spoločnosť JEDI, ktorá patrí pod Pentagon. Akcie Amazonu, naopak, od konca októbra klesli o 2 %.



Podľa Bloombergu sa hodnota Gatesovho majetku tento rok zvýšila o 19,5 miliardy USD, zatiaľ čo v prípade Bezosa klesla o 16,2 miliardy USD.



Obaja miliardári by však mohli prísť o časť majetku, ak by sa na budúci rok dostali do Bieleho domu demokrati, ako napríklad Elizabeth Warrenová. Podľa jej návrhu na zvýšenie dane z majetku by Gates platil ročne viac ako 6 miliárd USD. Ale Gates, ktorý sa zaviazal rozdať väčšinu svojho majetku charite, nedávno povedal, že rád zaplatí vyššie dane.



Na tretej priečke v rebríčku Bloombergu sa ocitol francúzsky magnát Bernard Arnault, generálny riaditeľ výrobcu luxusných produktov LVMH Moët Hennessy, s majetkom v hodnote 103 miliárd USD, ktorý sa tento rok zvýšil približne o tretinu, presnejšie o 34,1 miliardy USD.



Warren Buffett, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Berkshire Hathaway, je štvrtý s majetkom v hodnote 86,6 miliardy USD a generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg obsadil priatu priečku s majetkom 74,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1034 USD)