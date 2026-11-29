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Gazprom chce premeniť nevyužívané kompresorové stanice na elektrárne
Člen manažmentu Gazpromu Anatolij Šapovalo povedal, že spoločnosť chce upraviť nevyužívané plynové kompresorové stanice na elektrárne s počiatočnou kapacitou 400 megawattov.
Autor TASR
Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom plánuje transformovať niektoré nevyužívané kompresorové stanice na elektrárne. Cieľom je pomôcť riešiť nedostatok elektriny v niektorých oblastiach krajiny, ako aj rastúci dopyt po elektrickej energii zo strany dátových centier. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na predstaviteľov Gazpromu a ruského ministerstva energetiky.
Člen manažmentu Gazpromu Anatolij Šapovalo povedal, že spoločnosť chce upraviť nevyužívané plynové kompresorové stanice na elektrárne s počiatočnou kapacitou 400 megawattov. Pridaná kapacita by mala prispieť najmä k zmierneniu nedostatku elektrickej energie v južnom a strednom Rusku. Okrem toho však rastie dopyt po elektrine v dôsledku výstavby dátových centier. Podľa odhadu ministerstva energetiky zverejneného v septembri by dopyt po elektrine zo strany dátových centier mohol do roku 2030 vzrásť v porovnaní so súčasnosťou na trojnásobok.
Okrem produkcie a prepravy plynu, ako aj ťažby ropy patrí Gazprom aj k najväčším ruským prevádzkovateľom elektrární. Aktíva v tomto segmente má aj v Moskovskej oblasti, kde je sústredená väčšina dátových centier.
Časť plynárenskej prepravnej siete Gazpromu sa pritom momentálne nevyužíva. Dodávky cez plynovody Jamal-Európa a Severný prúd sa po začatí rusko-ukrajinského konfliktu zastavili a tranzit cez Ukrajinu skončil k 31. decembru 2024. Strata európskeho trhu prinútila Rusko obrátiť sa vo väčšej miere na ázijský trh, Gazprom však zároveň hľadal nových odberateľov aj v rámci domáceho trhu.
Transformácia existujúcich plynárenských zariadení na produkciu elektrickej energie by mala byť lacnejšia než výstavba nových elektrární. Navyše, očakáva sa, že aj dodávky elektriny sa spustia skôr, povedal Šapovalo.
Jelena Medvedevová z ruského ministerstva energetiky dodala, že vláda by mohla umožniť Gazpromu realizovať tento projekt na základe mechanizmu už platného v regiónoch s nedostatkom elektriny a kde investori pre riziká v oblasti ziskovosti nechcú predkladať ponuky na nové projekty na výrobu elektrickej energie. Medvedevová odhaduje, že konverzia kompresorových staníc by mohla trvať zhruba 1,5 roka.
Člen manažmentu Gazpromu Anatolij Šapovalo povedal, že spoločnosť chce upraviť nevyužívané plynové kompresorové stanice na elektrárne s počiatočnou kapacitou 400 megawattov. Pridaná kapacita by mala prispieť najmä k zmierneniu nedostatku elektrickej energie v južnom a strednom Rusku. Okrem toho však rastie dopyt po elektrine v dôsledku výstavby dátových centier. Podľa odhadu ministerstva energetiky zverejneného v septembri by dopyt po elektrine zo strany dátových centier mohol do roku 2030 vzrásť v porovnaní so súčasnosťou na trojnásobok.
Okrem produkcie a prepravy plynu, ako aj ťažby ropy patrí Gazprom aj k najväčším ruským prevádzkovateľom elektrární. Aktíva v tomto segmente má aj v Moskovskej oblasti, kde je sústredená väčšina dátových centier.
Časť plynárenskej prepravnej siete Gazpromu sa pritom momentálne nevyužíva. Dodávky cez plynovody Jamal-Európa a Severný prúd sa po začatí rusko-ukrajinského konfliktu zastavili a tranzit cez Ukrajinu skončil k 31. decembru 2024. Strata európskeho trhu prinútila Rusko obrátiť sa vo väčšej miere na ázijský trh, Gazprom však zároveň hľadal nových odberateľov aj v rámci domáceho trhu.
Transformácia existujúcich plynárenských zariadení na produkciu elektrickej energie by mala byť lacnejšia než výstavba nových elektrární. Navyše, očakáva sa, že aj dodávky elektriny sa spustia skôr, povedal Šapovalo.
Jelena Medvedevová z ruského ministerstva energetiky dodala, že vláda by mohla umožniť Gazpromu realizovať tento projekt na základe mechanizmu už platného v regiónoch s nedostatkom elektriny a kde investori pre riziká v oblasti ziskovosti nechcú predkladať ponuky na nové projekty na výrobu elektrickej energie. Medvedevová odhaduje, že konverzia kompresorových staníc by mohla trvať zhruba 1,5 roka.