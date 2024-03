Gazprom chce získať od poľských firiem viac ako 900 miliónov dolárov

Moskva 7. marca (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom podal na súde v Petrohrade pohľadávku vo výške viac ako 900 miliónov USD (827,66 milióna eur) voči poľským spoločnostiam. Odhalili to vo štvrtok súdne dokumenty. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dôvody žiadostí o odškodnenie neboli zverejnené. Gazprom sa však nedávno začal súdiť aj s inými stredoeurópskymi energetickými spoločnosťami, pričom obe strany si nárokujú straty príjmov alebo platieb.



V roku 2022 Poľsko ukončilo svoju dohodu s Ruskom o odbere ruského plynu cez plynovod Jamal po tom, ako Varšava odmietla požiadavku na zaplatenie v rubľoch a Moskva na to reagovala prerušením dodávok.



Dokumenty arbitrážneho súdu Petrohradskej a Leningradskej oblasti vo štvrtok ukázali, že Gazprom žiada odškodnenie vo výške 710 miliónov USD a 886,4 milióna zlotých (206,05 milióna eur) od spoločností Europol GAZ, Orlen, Ernst and Young Global a Earnst and Young Corporate Finance.



Predbežné pojednávania sú naplánované na 10. apríla. Obžalovaní na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovali.



Europol Gaz však na súdoch požaduje od Gazpromu odškodné za ušlé príjmy a za nedostatočnú prepravu plynu cez poľské územie.



Poľská štátom kontrolovaná rafinéria Orlen prevzala v októbri poľskú časť plynovodu Jamal. To znamená že Gazprom prišiel o podiel v Europole Gaz, ktorý vlastní poľskú časť Jamalu. Predtým mali Orlen a Gazprom rovnaký podiel 48 % v Europole Gaz.



Arbitrážny súd Petrohradu a Leningradskej oblasti v novembri rozhodol, že Europol Gaz bude musieť zaplatiť pokutu vo výške približne 1,57 miliardy USD, ak bude pokračovať v súdnom spore vo výške 6 miliárd zlotých proti Gazpromu vo Švédsku.



V stredu (6. 3.) ruský súd uviedol, že česká firma Net4Gas (N4G) bude musieť zaplatiť pokutu približne 112,96 milióna eur, ak nestiahne žalobu proti Gazpromu pre zmeškané platby, informovala agentúra TASS.



(1 EUR = 1,0874 USD; 1 EUR = 4,3018 PLN)