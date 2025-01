Gazprom chce zvýšenie cien plynu na domácom trhu

Moskva 23. januára (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom sa snaží o zvýšenie cien plynu na domácom trhu. Vyššie ceny v Rusku by firme, ktorá pre konflikt na Ukrajine dopláca na prepad vývozu plynu do zahraničia, pomohli získať potrebné peniaze na údržbu a investície. Informovala o tom agentúra Reuters.



Za rok 2023 zaznamenal Gazprom prvú stratu za vyše 20 rokov, pričom predstavovala takmer 7 miliárd USD (6,73 miliardy eur). Dôvodom bol prepad vývozu plynu do Európy, ktorá bývala hlavným trhom ruskej firmy.



Spoločnosť sa preto v súčasnosti zameriava na zvyšovanie exportu plynu na ázijské trhy, najmä do Číny. Ruský prezident Vladimir Putin okrem toho minulý týždeň oznámil, že Gazprom plánuje exportovať do Iránu 55 miliárd kubických metrov plynu ročne. To je kapacita poškodeného plynovodu Severný prúd 1, ktorý prepravoval ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka.



Firma sa však zároveň snaží aj o zvýšenie cien plynu na domácom trhu. Tie reguluje vláda. "Súčasná úroveň regulovaných veľkoobchodných cien plynu neumožňuje vytvorenie finančných rezerv v objeme, ktorý je dostatočný na realizáciu kapitálových investícií do údržby a rozvoja plynárenskej infraštruktúry v záujme ruských spotrebiteľov," povedal manažér Gazpromu Alexej Sacharov, ktorého citovala agentúra Interfax.



Sacharov zároveň uviedol, že Gazprom si chce udržať monopol v oblasti vývozu plynu prostredníctvom plynovodov. "Napriek poklesu objemu plynu exportovaného do Európy je tento bod naďalej dôležitý v súvislosti s presmerovaním exportu ruského plynu na východ a do krajín južnej pologule," dodal Sacharov.



(1 EUR = 1,0404 USD)