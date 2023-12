Gazprom dodá v pondelok do Európy cez Ukrajinu 41,9 milióna m3 plynu

Moskva 11. decembra (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom uviedol, že v pondelok dodá do Európy cez Ukrajinu 41,9 milióna kubických metrov (m3) plynu. To je len mierny pokles oproti predchádzajúcemu dňu, keď prepravil do Európy 42,2 milióna m3 plynu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko stále pokračuje vo vývoze plynu do EÚ potrubím cez Ukrajinu na základe existujúcich zmlúv, aj keď transport plynu cez iné trasy zastavilo.



Európska únia (EÚ) sa od začiatku vojny na Ukrajine snaží znížiť voju závislosť od dodávok plynu z Ruska. Únia odmietla požiadavku Moskvy na platby za plyn v rubľoch, čo viedlo k výraznému poklesu dovozu ruského plynu do bloku, ku ktorému prispelo aj zničenie plynovodov Nord Stream.



Po redukcii ruských dodávok sa EÚ stala najväčším globálnym nákupcom skvapalneného zemného plynu (LNG), pričom Spojené štáty americké sa stali kľúčovým vývozcom LNG na európsky trh.