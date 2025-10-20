Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Ekonomika

Gazprom dodá v roku 2025 Číne vyše 38 miliárd m3 plynu cez Silu Sibíri

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Rusko a Čína uzavreli aj dve právne záväzné dohody, ktoré stanovujú zvýšenie dodávok plynu cez plynovod Sila Sibíri 1 na 44 miliárd m3 ročne a zvýšenie dodávok cez koridor Ďaleký východ.

Autor TASR
Moskva 20. októbra (TASR) - Ruský plynárenský gigant Gazprom dodá v roku 2025 do Číny viac ako 38 miliárd kubických metrov (m3) plynu cez plynovod Sila Sibíri 1. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

V rozhovore pre televízny kanál Rossija-24 skonštatoval, že zmluva síce predpokladá dodávku 38 miliárd m3 plynu ročne cez plynovod Sila Sibíri 1, ale v tomto roku bude objem dodávok dokonca vyšší.

Rusko a Čína uzavreli aj dve právne záväzné dohody, ktoré stanovujú zvýšenie dodávok plynu cez plynovod Sila Sibíri 1 na 44 miliárd m3 ročne a zvýšenie dodávok cez koridor Ďaleký východ, povedal Miller.

V blízkej budúcnosti spustíme nový koridor na vývoz plynu do Číny. Počiatočná projektovaná kapacita je 10 miliárd m3. S našimi čínskymi partnermi sme sa dohodli na zvýšení dodávok cez tento koridor o ďalšie 2 miliardy na 12 miliárd m3. A najväčšou udalosťou je, samozrejme, výstavba nového plynovodu Sila Sibíri 2,“ uviedol.

Všetky tieto dohody umožnia Rusku dodávať do Číny 106 miliárd m3 plynu ročne, dodal Miller.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí