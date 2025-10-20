< sekcia Ekonomika
Gazprom dodá v roku 2025 Číne vyše 38 miliárd m3 plynu cez Silu Sibíri
Rusko a Čína uzavreli aj dve právne záväzné dohody, ktoré stanovujú zvýšenie dodávok plynu cez plynovod Sila Sibíri 1 na 44 miliárd m3 ročne a zvýšenie dodávok cez koridor Ďaleký východ.
Autor TASR
Moskva 20. októbra (TASR) - Ruský plynárenský gigant Gazprom dodá v roku 2025 do Číny viac ako 38 miliárd kubických metrov (m3) plynu cez plynovod Sila Sibíri 1. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
V rozhovore pre televízny kanál Rossija-24 skonštatoval, že zmluva síce predpokladá dodávku 38 miliárd m3 plynu ročne cez plynovod Sila Sibíri 1, ale v tomto roku bude objem dodávok dokonca vyšší.
Rusko a Čína uzavreli aj dve právne záväzné dohody, ktoré stanovujú zvýšenie dodávok plynu cez plynovod Sila Sibíri 1 na 44 miliárd m3 ročne a zvýšenie dodávok cez koridor Ďaleký východ, povedal Miller.
„V blízkej budúcnosti spustíme nový koridor na vývoz plynu do Číny. Počiatočná projektovaná kapacita je 10 miliárd m3. S našimi čínskymi partnermi sme sa dohodli na zvýšení dodávok cez tento koridor o ďalšie 2 miliardy na 12 miliárd m3. A najväčšou udalosťou je, samozrejme, výstavba nového plynovodu Sila Sibíri 2,“ uviedol.
Všetky tieto dohody umožnia Rusku dodávať do Číny 106 miliárd m3 plynu ročne, dodal Miller.
V rozhovore pre televízny kanál Rossija-24 skonštatoval, že zmluva síce predpokladá dodávku 38 miliárd m3 plynu ročne cez plynovod Sila Sibíri 1, ale v tomto roku bude objem dodávok dokonca vyšší.
Rusko a Čína uzavreli aj dve právne záväzné dohody, ktoré stanovujú zvýšenie dodávok plynu cez plynovod Sila Sibíri 1 na 44 miliárd m3 ročne a zvýšenie dodávok cez koridor Ďaleký východ, povedal Miller.
„V blízkej budúcnosti spustíme nový koridor na vývoz plynu do Číny. Počiatočná projektovaná kapacita je 10 miliárd m3. S našimi čínskymi partnermi sme sa dohodli na zvýšení dodávok cez tento koridor o ďalšie 2 miliardy na 12 miliárd m3. A najväčšou udalosťou je, samozrejme, výstavba nového plynovodu Sila Sibíri 2,“ uviedol.
Všetky tieto dohody umožnia Rusku dodávať do Číny 106 miliárd m3 plynu ročne, dodal Miller.