Gazprom: Dodávky plynu cez Ukrajinu do Európy pokračujú bez problémov

Moskva 24. februára (TASR) - Tranzit ruského zemného plynu do Európy cez územie Ukrajiny pokračuje ďalej bez obmedzení. Uviedol to vo štvrtok ruský plynárenský koncern Gazprom po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil ofenzívu proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy spoločnosti S&P Global Platts.



"Gazprom dodáva plyn určený na tranzit cez Ukrajinu tak ako zvyčajne, v závislosti od požiadaviek európskych zákazníkov," citovala ruskú spoločnosť S&P Global Platts. Gazprom zároveň dodal, že dodávky na štvrtok sú stanovené na 83 miliónov kubických metrov (m3). V porovnaní s predchádzajúcim dňom to znamená rast o 31,4 %.



V reakcii na útok Ruska zaznamenali ceny plynu v Európe výrazný rast. Kontrakt na plyn s dodávkou v marci na holandskej burze TTF vzrástol vo štvrtok po prvých informáciách o invázii o 35 % na 120 eur za megawatthodinu (MWh). Neskôr sa cena znížila na približne 114 eur/MWh.